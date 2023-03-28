Giriş Tarihi: 28.03.2023 13:35 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 13:40

Pelin Karahan'ın oğlu Eyüp Can’ın doğum gününden yürekleri ısıtan paylaşım!

Bir dönemin en popüler gençlik dizilerinden "Kavak Yelleri" ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Pelin Karahan şimdilerde kariyerinde kendini ispatlamış ve aynı zamanda iki çocuk annesi, başarılı bir kadın. Son dönemde verdiği kilolarla uğradığı muhteşem değişim ile konuşulan Pelin Karahan, aile saadeti ile de ünlüler dünyasının parmakla gösterilen isimlerinden. Pelin Karahan 2014 yılında Bedri Güntay ile hayatını birleştirmiş, çiftin devam eden mutlu evliliklerinde Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğlu olmuştu. Pelin Karahan'ın küçük oğlu Eyüp Can 6 yaşına bastı. Karahan, küçük oğulları Eyüp Can'ın babası Bedri Güntay ile birlikte doğum günü pastasını üflediği anı "En küçüğümüz 6 oldu" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Pelin Karahan'ın oğlu Eyüp Can'ın doğum gününden yürekleri ısıtan paylaşım…