Giriş Tarihi: 10.11.2022 11:37 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022 11:58

Perihan Savaş genç yaşta kaybettiği eşi Yılmaz Zafer'e özlemini haykırdı! Mutlu günlerden o kare yürek sızlattı!

Usta sanatçı Perihan Savaş, henüz 39 yaşındayken 1995 yılında hayatını kaybeden eşi Yılmaz Zafer ile nostaljik karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Perihan Savaş, genç yaşta kaybettiği oyuncu eşi Yılmaz Zafer'e özlemini haykırdığı paylaşım ile takipçilerini duygulandırdı. Perihan Savaş'ın paylaşımı takipçileri tarafında yorum yağmuruna tutuldu. 9 Kasım ölüm yıl dönümü olan Yılmaz Zafer'e seslenen 65 yaşındaki Perihan Savaş, "27 yıl sessiz çok zor" dedi. İşte hayatı da filmleri aratmayan Perihan Savaş'ın büyük aşkı Yılmaz Zafer ve odan yadigar kalan oğlu Savaş Zafer...