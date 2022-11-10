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Haberler Galeri Perihan Savaş genç yaşta kaybettiği eşi Yılmaz Zafer'e özlemini haykırdı! Mutlu günlerden o kare yürek sızlattı!
Giriş Tarihi: 10.11.2022 11:37 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022 11:58

Perihan Savaş genç yaşta kaybettiği eşi Yılmaz Zafer'e özlemini haykırdı! Mutlu günlerden o kare yürek sızlattı!

Usta sanatçı Perihan Savaş, henüz 39 yaşındayken 1995 yılında hayatını kaybeden eşi Yılmaz Zafer ile nostaljik karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Perihan Savaş, genç yaşta kaybettiği oyuncu eşi Yılmaz Zafer'e özlemini haykırdığı paylaşım ile takipçilerini duygulandırdı. Perihan Savaş'ın paylaşımı takipçileri tarafında yorum yağmuruna tutuldu. 9 Kasım ölüm yıl dönümü olan Yılmaz Zafer'e seslenen 65 yaşındaki Perihan Savaş, "27 yıl sessiz çok zor" dedi. İşte hayatı da filmleri aratmayan Perihan Savaş'ın büyük aşkı Yılmaz Zafer ve odan yadigar kalan oğlu Savaş Zafer...

Perihan Savaş genç yaşta kaybettiği eşi Yılmaz Zafer’e özlemini haykırdı! Mutlu günlerden o kare yürek sızlattı!

Perihan Savaş, henüz 39 yaşındayken ,1995 yılında, kaybettiği eşi Yılmaz Zafer'in ölüm yıl dönümünü unutmadı. Perihan Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

Perihan Savaş genç yaşta kaybettiği eşi Yılmaz Zafer’e özlemini haykırdı! Mutlu günlerden o kare yürek sızlattı!

Şimdilerde çocukları ve torunları ile mutlu bir hayat süren usta oyuncu Perihan Savaş zor günler geçirmişti.

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Perihan Savaş genç yaşta kaybettiği eşi Yılmaz Zafer’e özlemini haykırdı! Mutlu günlerden o kare yürek sızlattı!

Usta sanatçı Perihan Savaş, henüz 39 yaşındayken 1995 yılında hayatını kaybeden eşi Yılmaz Zafer ile nostaljik karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Perihan Savaş genç yaşta kaybettiği eşi Yılmaz Zafer’e özlemini haykırdı! Mutlu günlerden o kare yürek sızlattı!

Perihan Savaş, genç yaşta kaybettiği oyuncu eşi Yılmaz Zafer'e özlemini haykırdığı paylaşım ile takipçilerini duygulandırdı. Perihan Savaş'ın paylaşımı takipçileri tarafında yorum yağmuruna tutuldu.

Perihan Savaş genç yaşta kaybettiği eşi Yılmaz Zafer’e özlemini haykırdı! Mutlu günlerden o kare yürek sızlattı!

9 Kasım ölüm yıl dönümü olan Yılmaz Zafer'e seslenen 65 yaşındaki Perihan Savaş, "27 yıl sessiz çok zor" dedi.

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