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Haberler Galeri Perihan Savaş’tan kızı Melek Zübeyde'nin doğum gününde duygusal kutlama! İşte gözlerden uzak büyüyen İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Tatlıses...
Giriş Tarihi: 11.11.2021 15:12 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 15:22

Perihan Savaş’tan kızı Melek Zübeyde'nin doğum gününde duygusal kutlama! İşte gözlerden uzak büyüyen İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Tatlıses...

Çukur dizisinde Sultan Koçovalı rolünde izlediğimiz usta sanatçı Perihan Savaş şu sıralar yeni projesi ile ekranlarda boy gösteriyor. Oyunculuktan arta kalan vaktini kızı Melek Zübeyde Akkaş'tan olan 3 torunu ile geçiren Perihan Savaş sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in Melek Zübeyde adında bir kızı olduğunu ilk kez duyan birçok kişi şaşırıyor. Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi tanımıyor. Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan, Melek Zübeyde Tatlıses gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü. Perihan Savaş kızı Melek Zübeyde'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Perihan Savaş'ın 'Canım kuzum seni çok seviyorum, gururum Allah'ım seni, evlatlarını, eşini korusun. İyi ki doğdun iyi ki' sözleri ilgi odağı oldu. İşte merak edenler için Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş…

Perihan Savaş’tan kızı Melek Zübeyde’nin doğum gününde duygusal kutlama! İşte İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş’ın gözlerden uzak büyüyen kızı Melek Zübeyde Tatlıses...

Çukur dizisinde Sultan Koçovalı rolünde izlediğimiz usta sanatçı Perihan Savaş şu sıralar yeni projesi ile ekranlarda boy gösteriyor.

Perihan Savaş’tan kızı Melek Zübeyde’nin doğum gününde duygusal kutlama! İşte İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş’ın gözlerden uzak büyüyen kızı Melek Zübeyde Tatlıses...

Oyunculuktan arta kalan vaktini kızı Melek Zübeyde Akkaş'tan olan 3 torunu ile geçiren Perihan Savaş sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

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Perihan Savaş’tan kızı Melek Zübeyde’nin doğum gününde duygusal kutlama! İşte İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş’ın gözlerden uzak büyüyen kızı Melek Zübeyde Tatlıses...

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in Melek Zübeyde adında bir kızı olduğunu ilk kez duyan birçok kişi şaşırıyor.

Perihan Savaş’tan kızı Melek Zübeyde’nin doğum gününde duygusal kutlama! İşte İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş’ın gözlerden uzak büyüyen kızı Melek Zübeyde Tatlıses...

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi tanımıyor.

Perihan Savaş’tan kızı Melek Zübeyde’nin doğum gününde duygusal kutlama! İşte İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş’ın gözlerden uzak büyüyen kızı Melek Zübeyde Tatlıses...

Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan, Melek Zübeyde Tatlıses gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü.

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