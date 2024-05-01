Petek Dinçöz’ün annesi Esra Süay yüz gerdirme ameliyatı olmuştu! Esra Süay Toğuş’un son hali gündem oldu! Bakan dönüp bir daha baktı!

Bir çocuğunun babası Serkan Kodaloğlu ile evliliğini bitirdikten sonra çocuklu aşkı Nida Büyükbayrakdar ile evlenerek sahnelere dönen Petek Dinçöz bu sefer de annesiyle gündeme geldi. Esra Süay Toğuş'un operasyondan sonraki hali ortaya çıktı. Dinçöz'ün annesine yorum yağdı.