Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan ilk aşk paylaşımı geldi! Çiçeği burnunda çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım romantizmin doruklarında!
Giriş Tarihi: 13.09.2022 07:45 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022 07:49

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan ilk aşk paylaşımı geldi! Çiçeği burnunda çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım romantizmin doruklarında!

Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım gönlünü Yargı dizisinin güzeli Pınar Deniz'e kaptırmıştı. Meslektaşı Ezgi Eyüpoğlu'ndan boşandıktan sonra Hadise ve Hande Erçel ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım son olarak Pınar Deniz ile aşk yaşamaya başladı. Yargı dizisindeki Ceylin performansı ile övgüleri toplayan Pınar Deniz'in yüzü aşktan yana da güldü. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çifti geçtiğimiz günlerde el ele geldikleri konserde aşklarını ilan etmişlerdi. İlişkileriyle magazin gündemine bomba gibi düşen Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan ilk aşk paylaşımı da geldi. Sosyal medya hesaplarından karşılıklı paylaşımda bulunan sevgililer Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın romantik karelerine beğeni ve yorum yağdı...

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’dan ilk aşk paylaşımı geldi! Çiçeği burnunda çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım romantizmin doruklarında!

Yılın sürpriz aşkından ilk paylaşım geldi! Magazin gündemine bomba gibi düşen çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım sosyal medya hesaplarından ilk aşk paylaşımlarını da yaptı.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’dan ilk aşk paylaşımı geldi! Çiçeği burnunda çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım romantizmin doruklarında!

Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım gönlünü Yargı dizisinin güzeli Pınar Deniz'e kaptırmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’dan ilk aşk paylaşımı geldi! Çiçeği burnunda çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım romantizmin doruklarında!

Meslektaşı Ezgi Eyüpoğlu'ndan boşandıktan sonra Hadise ve Hande Erçel ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım son olarak Pınar Deniz ile aşk yaşamaya başladı.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’dan ilk aşk paylaşımı geldi! Çiçeği burnunda çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım romantizmin doruklarında!

Yargı dizisindeki Ceylin performansı ile övgüleri toplayan Pınar Deniz'in yüzü aşktan yana da güldü.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’dan ilk aşk paylaşımı geldi! Çiçeği burnunda çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım romantizmin doruklarında!

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çifti geçtiğimiz günlerde el ele geldikleri konserde aşklarını ilan etmişlerdi.

SON DAKİKA