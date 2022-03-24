Giriş Tarihi: 24.03.2022 10:58 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 11:04

Pınar Deniz sütyensiz giydiği deri elbisesi ile yürek hoplattı! Yargı'nın Ceylin'ine bakın "Böyle güzellik olur mu?"

Oyuncu Pınar Deniz, şu sıralar 'Yargı' dizisinde gösterdiği performansla gündeme geliyor. Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Pınar Deniz'in son olarak yüzü olduğu dünyaca ünlü mücevher markasının gecesinde göz kamaştırdı. Geceden paylaşımlarda bulunan Pınar Deniz'in derin göğüs dekolteli deri elbisesi oldukça iddialı bulundu. Pınar Deniz'in göğüs dekolteli siyah elbisesi ile pozlarına beğeni yağdı. Düzgün fiziği ile dikkat çeken 28 yaşındaki Pınar Deniz'e "Böyle güzellik olur mu?" "Ceylin'e bakın siz" yorumları yapıldı.