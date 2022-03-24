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Haberler Galeri Pınar Deniz sütyensiz giydiği deri elbisesi ile yürek hoplattı! Yargı'nın Ceylin'ine bakın "Böyle güzellik olur mu?"
Giriş Tarihi: 24.03.2022 10:58 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 11:04

Pınar Deniz sütyensiz giydiği deri elbisesi ile yürek hoplattı! Yargı'nın Ceylin'ine bakın "Böyle güzellik olur mu?"

Oyuncu Pınar Deniz, şu sıralar 'Yargı' dizisinde gösterdiği performansla gündeme geliyor. Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Pınar Deniz'in son olarak yüzü olduğu dünyaca ünlü mücevher markasının gecesinde göz kamaştırdı. Geceden paylaşımlarda bulunan Pınar Deniz'in derin göğüs dekolteli deri elbisesi oldukça iddialı bulundu. Pınar Deniz'in göğüs dekolteli siyah elbisesi ile pozlarına beğeni yağdı. Düzgün fiziği ile dikkat çeken 28 yaşındaki Pınar Deniz'e "Böyle güzellik olur mu?" "Ceylin'e bakın siz" yorumları yapıldı.

Pınar Deniz sütyensiz giydiği deri elbisesi ile yürek hoplattı! Yargı’nın Ceylin’ine bakın Böyle güzellik olur mu?

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Pınar Deniz'in son olarak yüzü olduğu dünyaca ünlü mücevher markasının gecesinde göz kamaştırdı.

Pınar Deniz sütyensiz giydiği deri elbisesi ile yürek hoplattı! Yargı’nın Ceylin’ine bakın Böyle güzellik olur mu?

Özenle hazırlandığı geceden paylaşımlarla takipçilerinin beğenisi toplayan Pınar Deniz son günlerde aşk hayatıyla da çok konuşuluyor.

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Pınar Deniz sütyensiz giydiği deri elbisesi ile yürek hoplattı! Yargı’nın Ceylin’ine bakın Böyle güzellik olur mu?

Pınar Deniz, önceki gün gazetecilerle biten ilişkisi hakkında konuştu. Kısa bir süre önce Yiğit Kirazcı ile ilişkilerini sonlandırma kararı alan oyuncu, ayrılık sebebinin sorulması üzerine "Bu çok özel bir konu. Yiğit ile ayrıldık. Herkesin kendi hikayesi devam ediyor" yanıtını verdi.

Pınar Deniz sütyensiz giydiği deri elbisesi ile yürek hoplattı! Yargı’nın Ceylin’ine bakın Böyle güzellik olur mu?

Yargı dizisindeki Avukat Ceylin rolüyle kalpleri kazanan son dönemin parlayan yıldızlarından Pınar Deniz, markaların da peşinden koştuğu isim olarak ön plana çıkıyor. Instagram'da 2,5 milyon takipçisi bulunan ve her hareketiyle dikkat çeken Pınar Deniz bir markanın yüzü oldu.

Pınar Deniz sütyensiz giydiği deri elbisesi ile yürek hoplattı! Yargı’nın Ceylin’ine bakın Böyle güzellik olur mu?

Geceden paylaşımlarda bulunan Pınar Deniz'in derin göğüs dekolteli deri elbisesi oldukça iddialı bulundu.

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