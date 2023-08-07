Giriş Tarihi: 07.08.2023 08:02
Güncelleme Tarihi: 07.08.2023
10:03
Pınar Deniz'in mutluluk gözyaşları! Sevgilisi Kaan Yıldırım'dan evlilik teklifi aldığı anları paylaştı!
Kaan Yıldırım ile mutlu bir birliktelik yaşayan Pınar Deniz, her fırsatta duyduğu aşkı dile getiriyor. Bu yazı tatil yaparak geçiren çift, gittikleri her yerden mutluluk pozları veriyor. Geçtiğimiz günlerde müstakbel kaynanası Seyhan Yıldırım ile tanışıp takipleşen Pınar Deniz evlilik yolunda ilk adımı attı. Sevgilisi Kaan Yıldırım'dan evlilik teklifi aldığı anları paylaştı. Güzel oyuncu , Kaan Yıldırım'ı etiketleyerek "işte öyle birşey ... 06.08.2023 notuyla " ağlarken çekilmiş bir karesini paylaştı. Pınar Deniz'in bu paylaşımı sosyal medyada evlilik teklifi aldığı yorumlarına neden oldu.