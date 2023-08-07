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Haberler Galeri Pınar Deniz'in mutluluk gözyaşları! Sevgilisi Kaan Yıldırım'dan evlilik teklifi aldığı anları paylaştı!
Giriş Tarihi: 07.08.2023 08:02 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 10:03

Pınar Deniz'in mutluluk gözyaşları! Sevgilisi Kaan Yıldırım'dan evlilik teklifi aldığı anları paylaştı!

Kaan Yıldırım ile mutlu bir birliktelik yaşayan Pınar Deniz, her fırsatta duyduğu aşkı dile getiriyor. Bu yazı tatil yaparak geçiren çift, gittikleri her yerden mutluluk pozları veriyor. Geçtiğimiz günlerde müstakbel kaynanası Seyhan Yıldırım ile tanışıp takipleşen Pınar Deniz evlilik yolunda ilk adımı attı. Sevgilisi Kaan Yıldırım'dan evlilik teklifi aldığı anları paylaştı. Güzel oyuncu , Kaan Yıldırım'ı etiketleyerek "işte öyle birşey ... 06.08.2023 notuyla " ağlarken çekilmiş bir karesini paylaştı. Pınar Deniz'in bu paylaşımı sosyal medyada evlilik teklifi aldığı yorumlarına neden oldu.

Pınar Deniz’in mutluluk gözyaşları! Sevgilisi Kaan Yıldırım’dan evlilik teklifi aldığı anları paylaştı!

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Öyle ki Pınar Deniz güzelliğiyle son olarak yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'ın da başını döndürdü.

Pınar Deniz’in mutluluk gözyaşları! Sevgilisi Kaan Yıldırım’dan evlilik teklifi aldığı anları paylaştı!

Hadise ile evliliğin eşiğinden dönen sonrasında adı Hande Erçel'le anılan Kaan Yıldırım'ın aşkı kısa sürmüştü. Yıldırım, yaklaşık 1 yıldır güzel oyuncu Pınar Deniz ile aşk yaşıyor.

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Pınar Deniz’in mutluluk gözyaşları! Sevgilisi Kaan Yıldırım’dan evlilik teklifi aldığı anları paylaştı!

Sürpriz aşkı ise Instagram paylaşımındaki detay ele vermişti. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın aşk yaşadığı haberleri magazin gündemine bombaba gibi düşmüştü.

Pınar Deniz’in mutluluk gözyaşları! Sevgilisi Kaan Yıldırım’dan evlilik teklifi aldığı anları paylaştı!

Kaan Yıldırım ile doludizgin bir aşk yaşayan Pınar Deniz, aradığı mutluluğu sonunda bulmuştu.

Pınar Deniz’in mutluluk gözyaşları! Sevgilisi Kaan Yıldırım’dan evlilik teklifi aldığı anları paylaştı!

Aşkları tam gaz devam çift, bu yaz bol bol tatil yaptı.

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