Giriş Tarihi: 12.04.2022 09:51
Güncelleme Tarihi: 12.04.2022
09:52
Pis Yedili'nin Albino PC'si Ahmet Yıldırım ağızları açık bıraktı! Ahmet Yıldırım'ın gerçek halini görenler şoke oldu!
"Pis Yedili" dizisi, bir döneme damga vuran yapımlar arasında yer alıyordu. Dizide liseli gençler olarak boy gösteren oyuncuların değişimleri merak ediliyor, sık sık sosyal medyada araştırılıyor. Yayınlanan tekrar bölümleri ile de büyük ilgi gören Pis Yedili'nin oyuncuları aradan geçen 10 yılda öyle bir değiştiler ki tanımak neredeyse imkansız oluyor. O isimlerden biri de "Pis Yedili" dizisinde canlandırdığı Albino karakteriyle Ahmet Yıldırım oldu. 'PC' lakabıyla, zeki bir lise öğrencisini canlandıran Ahmet Yıldırım, diziden sonra ekranlardan elini eteğini çekti. İşte Pis Yedili'nin Albino PC'si Ahmet Yıldırım'ın merak edilen gerçek hali...