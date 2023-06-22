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Haberler Galeri Polat’ın biricik aşkı Elif ölmeseydi, Bihter intihar etmeseydi, Eyşan Ömer’e ihanet etmeseydi... Yapay zeka çizdi: İşte dizilerin mutlu sonları!
Giriş Tarihi: 22.06.2023 21:23 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 21:23

Polat’ın biricik aşkı Elif ölmeseydi, Bihter intihar etmeseydi, Eyşan Ömer’e ihanet etmeseydi... Yapay zeka çizdi: İşte dizilerin mutlu sonları!

Teknolojinin hemen her alanında karşımıza çıkan yapay zeka, gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor. Bu gelişmelerden bazıları insanları korkuturken bazıları ise oldukça eğlendiriyor. Yazdığınız kelimeler ile görseller de oluşturabilen bu teknoloji, yeteneklerini konuşturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde devlet başkanlarının çocukluk hallerini tasarlayan yapay zeka, bu kez Türk televizyon tarihine damgasını vuran dizilere el attı. ''Diziler mutlu sonla bitseydi nasıl olurdu?'' sorusuna verilen yanıtlar, sosyal medyada gündem oldu. İşte, yapay zeka tarafından tasarlanan dizilerin mutlu sonları...

Polat’ın biricik aşkı Elif ölmeseydi, Bihter intihar etmeseydi, Eyşan Ömer’e ihanet etmeseydi... Yapay zeka çizdi: İşte dizilerin mutlu sonları!

Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yapay zeka, teknolojinin hemen her alanında karşımıza çıkıyor. Günlük hayatımızda da birçok alanda yer almaya başlayan yapay zeka, her geçen gün gelişmeye devam ediyor. İnsan zekasını taklit edebilen bu teknolojinin çeşitleri de giderek artıyor.

Polat’ın biricik aşkı Elif ölmeseydi, Bihter intihar etmeseydi, Eyşan Ömer’e ihanet etmeseydi... Yapay zeka çizdi: İşte dizilerin mutlu sonları!

Diyalog konusunda uzmanlaşmış bir prototip yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin ardından birçok yapay zeka aracı çıkmaya başladı. Bunlardan bazıları yazdığınız kelimeler ile görseller oluşturabiliyor, yazı yazabiliyor, hatta konuşabiliyor.

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Polat’ın biricik aşkı Elif ölmeseydi, Bihter intihar etmeseydi, Eyşan Ömer’e ihanet etmeseydi... Yapay zeka çizdi: İşte dizilerin mutlu sonları!

Aklımıza gelen her şeyi, istediğimiz tarzda resimlere dönüştürebilen yapay zeka teknolojisi, birçok farklı konuda şaşırtan içerikler ortaya koyabiliyor.

Polat’ın biricik aşkı Elif ölmeseydi, Bihter intihar etmeseydi, Eyşan Ömer’e ihanet etmeseydi... Yapay zeka çizdi: İşte dizilerin mutlu sonları!

Son zamanlarda sosyal medyada sık sık yapay zeka ile çizilen görseller karşımıza çıkmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde devlet başkanlarının çocukluk hallerinin çizildiği görseller sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Bu sefer ise sırada Türk dizileri var.

Polat’ın biricik aşkı Elif ölmeseydi, Bihter intihar etmeseydi, Eyşan Ömer’e ihanet etmeseydi... Yapay zeka çizdi: İşte dizilerin mutlu sonları!

Türk televizyon ekranlarına mutsuz sonlarıyla damga vurmuş olan dizilerin sonları adeta yeniden yazıldı. Yapay zeka çizimlerine bir yenisini ekleyen Teginart, bu kez Türk dizilerine el attı.

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