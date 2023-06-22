Giriş Tarihi: 22.06.2023 21:23 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 21:23

Polat’ın biricik aşkı Elif ölmeseydi, Bihter intihar etmeseydi, Eyşan Ömer’e ihanet etmeseydi... Yapay zeka çizdi: İşte dizilerin mutlu sonları!

Teknolojinin hemen her alanında karşımıza çıkan yapay zeka, gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor. Bu gelişmelerden bazıları insanları korkuturken bazıları ise oldukça eğlendiriyor. Yazdığınız kelimeler ile görseller de oluşturabilen bu teknoloji, yeteneklerini konuşturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde devlet başkanlarının çocukluk hallerini tasarlayan yapay zeka, bu kez Türk televizyon tarihine damgasını vuran dizilere el attı. ''Diziler mutlu sonla bitseydi nasıl olurdu?'' sorusuna verilen yanıtlar, sosyal medyada gündem oldu. İşte, yapay zeka tarafından tasarlanan dizilerin mutlu sonları...