Popstar Abidin Özşahin bakın şimdi ne yapıyor! ‘Sokakta yürüyemiyordum’

Üzerinden neredeyse 20 yıl geçmesine rağmen zaman zaman da olsa Popstar yarışması konuşulmaya devam ediyor. Popstar, yayınlandığı dönem Türkiye'yi ekranlara kilitlemişti. Yarışmacılarından jürisine kadar herkes bu yarışma sayesinde Türkiye'ye kendini yakından tanıtmış ve büyük de bir şöhretin kapısını aralamıştı. O isimlerden biri de yarışmacının birincisi olan Abidin Özşahin. Yarışmanın ilk senesinde şampiyon Abidin Özşahin olmuş ve Abidin o dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer almıştı. Peki Abidin Şahin şimdilerde ne yapıyor?