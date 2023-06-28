Giriş Tarihi: 28.06.2023 16:46

Poyraz Karayel'in minik Sinan'ı delikanlı oldu! Çocuk yıldız Ataberk Mutlu'nun inanılmaz değişimi şaşırttı! "Bu kadarını beklemiyorduk"

Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ataberk Mutlu kocaman delikanlı oldu. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. Çocukluğu ekranlarda geçse de son yıllarda ekrandan uzak duran, ailesiyle sakin bir hayat sürüren Ataberk Mutlu değişimi ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Bir döneme damga vuran 'Poyraz Karayel' dizisinin çocuk oyuncusu Ataberk Mutlu, yıllar sonra ortaya çıktı. Dizide Poyraz'ın dünya tatlısı oğlu Sinan'ı canlandıran Ataberk Mutlu, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Zeki, sevimli ve konuşkan yapısı ile henüz küçük yaşta şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Ataberk Mutlu'nun son halini görenler yaşını bir hayli merak ediyor. Küçük yıldız şimdilerde 17 yaşında... İşte değişimiyle sosyal medyada olay olan Ataberk Mutlu'nun son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri...