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Haberler Galeri Radikal karar! Seher Dilovan İsviçre'de köy hayatı yaşıyor! Türkücü Seher Dilovan her şeyi bir kenara bıraktı!
Giriş Tarihi: 08.01.2024 06:48 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 06:48

Radikal karar! Seher Dilovan İsviçre'de köy hayatı yaşıyor! Türkücü Seher Dilovan her şeyi bir kenara bıraktı!

Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan artık bambaşka bir hayat yaşıyor. Seher Dilovan şimdilerde İsviçre'de doğa ile iç içe bir yaşam sürüyor. Uzun süredir müzik piyasasından elini eteğini çeken Seher Dilovan, ailesi ile yerleştiği Cenevre'de köy hayatı yaşıyor. Sosyal medya hesabından Cenevre'deki hayatından paylaşımlarda bulunan Seher Dilovan, ev, bağ, bahçe işleriyle bizzat kendi ilgileniyor... Yerini kendisi gibi müzikle ilgilenen oğlu Alan Dere'ye bırakan Seher Dilovan'ın Cenevre'deki evi yeşillikler arasında... İşte Seher Dilovan'ın yeni hayatı...

Radikal karar! Seher Dilovan İsviçre’de köy hayatı yaşıyor! Türkücü Seher Dilovan her şeyi bir kenara bıraktı!

Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan, Türkiye'den kilometrelerce uzaktaki hayatını sık sık sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşıyor.

Radikal karar! Seher Dilovan İsviçre’de köy hayatı yaşıyor! Türkücü Seher Dilovan her şeyi bir kenara bıraktı!

Seher Dilovan artık bambaşka bir hayat yaşıyor. Seher Dilovan şimdilerde İsviçre'de doğa ile iç içe bir yaşam sürüyor.

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Radikal karar! Seher Dilovan İsviçre’de köy hayatı yaşıyor! Türkücü Seher Dilovan her şeyi bir kenara bıraktı!

Uzun süredir müzik piyasasından elini eteğini çeken Seher Dilovan, ailesi ile yerleştiği Cenevre'de köy hayatı yaşıyor.

Radikal karar! Seher Dilovan İsviçre’de köy hayatı yaşıyor! Türkücü Seher Dilovan her şeyi bir kenara bıraktı!

Sosyal medya hesabından Cenevre'deki hayatından paylaşımlarda bulunan Seher Dilovan, ev, bağ, bahçe işleriyle bizzat kendi ilgileniyor...

Radikal karar! Seher Dilovan İsviçre’de köy hayatı yaşıyor! Türkücü Seher Dilovan her şeyi bir kenara bıraktı!

Yerini kendisi gibi müzikle ilgilenen oğlu Alan Dere'ye bırakan Seher Dilovan'ın Cenevre'deki evi yeşillikler arasında...

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