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Haberler Galeri Rafet El Roman’dan sonra Gökhan Özen de görüntüsüyle şaşırttı! İşte Gökhan Özen’in yüzündeki o değişim!
Giriş Tarihi: 15.01.2024 21:59 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 22:12

Rafet El Roman’dan sonra Gökhan Özen de görüntüsüyle şaşırttı! İşte Gökhan Özen’in yüzündeki o değişim!

Uzun bir süredir Los Angeles'ta yaşayan Gökhan Özen, konser için Türkiye'ye geldi. Konser öncesi gazetecilere röportaj veren 44 yaşındaki Gökhan Özen'in yüzündeki değişim herkesi şaşırttı. Elmacık kemiklerinin belirginleştiği görülen ünlü şarkıcının yeni görüntüsü, sosyal medyada da ilgi çekti. Geçtiğimiz gün Rafet El Roman'ın yüzündeki değişim de sosyal medyanın diline düşmüştü. İşte Gökhan Özen'in yüzündeki o değişim!

Rafet El Roman’dan sonra Gökhan Özen de görüntüsüyle şaşırttı! İşte Gökhan Özen’in yüzündeki o değişim!

"Aramazsan Arama", "Dayanamam", "Benim İçin N'apardın" gibi şarkılarıyla hafızalarımıza kazınan Gökhan Özen, bir süredir Türkiye'de yaşamıyordu. Ünlü şarkıcı konser için Türkiye'ye geldi.

Rafet El Roman’dan sonra Gökhan Özen de görüntüsüyle şaşırttı! İşte Gökhan Özen’in yüzündeki o değişim!

Gökhan Özen'in yüzündeki değişim Rafet El Roman'ın değişimini andırdı.

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Rafet El Roman’dan sonra Gökhan Özen de görüntüsüyle şaşırttı! İşte Gökhan Özen’in yüzündeki o değişim!

Rafet El Roman'ın estetik iddialarına şu yanıtı vermişti, "Yaptırsam şu koca burnumu yaptırırım. Lanet olsun doğuştan karizmatiğim." ifadelerini kullandı.

Rafet El Roman’dan sonra Gökhan Özen de görüntüsüyle şaşırttı! İşte Gökhan Özen’in yüzündeki o değişim!

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, konser öncesi gazetecilerle bir araya gelerek gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Rafet El Roman’dan sonra Gökhan Özen de görüntüsüyle şaşırttı! İşte Gökhan Özen’in yüzündeki o değişim!

YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

Sorulara cevap verirken ünlü şarkıcının yüzündeki değişim dikkat çekti.

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