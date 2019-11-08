Recep İvedik 6 güldürmedi! Recep İvedik 6 için 'izlememe' kampanyası başlatılmıştı...

Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Recep İvedik 6 bugün vizyona giriyor. Recep İvedik 6'nın fragmanı yayınlanması ile birlikte birçok farklı kesimden film için boykot çağrısı yapılmıştı. Şahan Gökbakar aleyhinde milli meselelere duyarsızlık gösterdiği gerekçesiyle bir 'izlememe' kampanyası başlatılmıştı. Kampanyanın gişeye etkisi olacak mı? GÜNAYDIN'dan Yüksel Aytuğ bugünkü köşesine taşıdığı yazısında galasına katıldığı Recep İvedik 6 için "Beni pek gülümsetmedi. Komedinin 'saçmalık' sınırlarını zorladığı senaryosu sanki biraz aceleye getirilmiş hissi uyandırdı..." dedi. İşte Yüksel Aytuğ'un o yazısı...