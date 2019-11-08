Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Recep İvedik 6 güldürmedi! Recep İvedik 6 için 'izlememe' kampanyası başlatılmıştı...

6 güldürmedi! için 'izlememe' kampanyası başlatılmıştı...

'ın yeni filmi 6 bugün vizyona giriyor. 'nın fragmanı yayınlanması ile birlikte birçok farklı kesimden film için çağrısı yapılmıştı. Şahan Gökbakar aleyhinde milli meselelere duyarsızlık gösterdiği gerekçesiyle bir 'izlememe' kampanyası başlatılmıştı. Kampanyanın gişeye etkisi olacak mı? GÜNAYDIN'dan bugünkü köşesine taşıdığı yazısında galasına katıldığı Recep İvedik 6 için "Beni pek gülümsetmedi. Komedinin 'saçmalık' sınırlarını zorladığı senaryosu sanki biraz aceleye getirilmiş hissi uyandırdı..." dedi. İşte Yüksel Aytuğ'un o yazısı...

YÜKSEL AYTUĞ YÜKSEL AYTUĞ Magazin
Giriş Tarihi: 08.11.2019 09:45 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 09:49
Recep İvedik 6 güldürmedi! Recep İvedik 6 için 'izlememe' kampanyası başlatılmıştı...

6 filmi bugün izleyici ile buluşuyor. Bu kez seyirci rekoru kırar mı, işte ondan pek emin değilim. Birincisi, halkın önemli bir kesimi, aleyhinde milli meselelere duyarsızlık gösterdiği gerekçesiyle bir 'izlememe' kampanyası başlattı.

Recep İvedik 6 güldürmedi! Recep İvedik 6 için 'izlememe' kampanyası başlatılmıştı...

Bunun gişeye etkisi olacağını düşünüyorum. İkincisi, serinin altıncı filmi beni pek gülümsetmedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Recep İvedik 6 güldürmedi! Recep İvedik 6 için 'izlememe' kampanyası başlatılmıştı...

Komedinin 'saçmalık' sınırlarını zorladığı senaryosu sanki biraz aceleye getirilmiş hissi uyandırdı. Üstelik, espriler daha önceki filmlerin en fazla geri dönüş sağlayan sahnelerinin tekrarı gibi. Bu da izleyenlerde 'Acaba Recep'in son kullanım tarihi doldu mu?' hissi uyandırıyor. Yani eskilerin altında kalan film, isminin hakkını veriyor: Altı...

Recep İvedik 6 güldürmedi! Recep İvedik 6 için 'izlememe' kampanyası başlatılmıştı...

Tabii ki ticari komedi filmleri için öyle fazla derin sinema kritikleri yapmaya gerek yok.

Recep İvedik 6 güldürmedi! Recep İvedik 6 için 'izlememe' kampanyası başlatılmıştı...

Söylenecek söz belli: "Ticari, bekleme yapma..." Gelelim, meselenin sosyolojik yönüne...

Recep İvedik 6 güldürmedi! Recep İvedik 6 için 'izlememe' kampanyası başlatılmıştı...

serisinin ilk filminin ardından elitist kesim bu figürü yerden yere vurup 'a tepeye çıkarttığı 'kötü örnek' için yaylım ateşi açmış, kaba saba bir karakterin kahramanlaştırılmasına top yekun itiraz etmişlerdi.

Recep İvedik 6 güldürmedi! Recep İvedik 6 için 'izlememe' kampanyası başlatılmıştı...

Ben de bu köşede biraz daha derinlemesine bir analize girişmiş ve insanların, 'İyi ki böyle değilim' duygusunun verdiği rahatlatıcı etki yüzünden bu filmlere ilgi gösterdiklerini yazmıştım. Ayrıca filmler komikti. Hem de çok komik...

BİZE ULAŞIN