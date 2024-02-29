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Haberler Galeri “Resmen estetik mucizesi” Kibariye'nin kızı Birgül’ü bir de şimdi görün! Tanımak imkansız!
Giriş Tarihi: 29.02.2024 16:39 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 16:40

“Resmen estetik mucizesi” Kibariye'nin kızı Birgül’ü bir de şimdi görün! Tanımak imkansız!

Estetik operasyon geçiren Kibariye'nin kızı Birgül'ü tanıyabilene aşk olsun! Şarkıcı Kibariye, kendisinden yaşça küçük Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında evlenmişti. Bir sene sonra kızı Birgül'ü kucağına alan Kibariye şimdilerde torun büyütüyor. Öte yandan Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, 2019'da Bülent Burak ile dünya evine girmiş o dönem aile arasında kriz çıksa da sonrasında tatlıya bağlanmıştı. Kibariye'nin kızı Birgül henüz 20 yaşında anne olmuştu. Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, torununa Aras adını verdi. Küçük yaşta anne olan Kibariye'nin kızı Birgül'ün estetikle gelen değişimi çok konuşuldu. Ünlü şarkıcı Kibariye'nin kızı Birgül çok değişti… İşte son hali…

“Resmen estetik mucizesi” Kibariye’nin kızı Birgül’ü bir de şimdi görün! Tanımak imkansız!

Estetik operasyon geçiren Kibariye'nin kızı Birgül bambaşka biri oldu... Kibariye kendinden yaşça küçük Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında nikah masasına oturmuştu. Bir sene sonra kızı Birgül'ü kucağına alan Kibariye şimdilerde torun büyütüyor.

“Resmen estetik mucizesi” Kibariye’nin kızı Birgül’ü bir de şimdi görün! Tanımak imkansız!

Geçtiğimiz yıllarda Kibariye'nin kocası Ali Küçükbalçık, kaçamak yaparken görüntülenmişti.

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“Resmen estetik mucizesi” Kibariye’nin kızı Birgül’ü bir de şimdi görün! Tanımak imkansız!

Kibariye ise eşi ile yaptığı samimi paylaşım ile ihaneti bir kez daha görmezden geldiğini göstermişti.

“Resmen estetik mucizesi” Kibariye’nin kızı Birgül’ü bir de şimdi görün! Tanımak imkansız!

Ailesini tek gecelik ilişkiler yüzünden dağıtmayacağını açıklayan Kibariye tepki çekmişti.

“Resmen estetik mucizesi” Kibariye’nin kızı Birgül’ü bir de şimdi görün! Tanımak imkansız!

Öte yandan Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, 2019'da Bülent Burak ile dünya evine girmiş o dönem aile arasında kriz çıksa da sonrasında tatlıya bağlanmıştı.

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