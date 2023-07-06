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Haberler Galeri Reza Zarrab defterini bir türlü kapatamadılar! Azeri kızı Günel ekmeğiyle oynayan Ebru Gündeş'e ateş püskürdü! "Bu kaçıncı kötülüğün?"
Giriş Tarihi: 06.07.2023 08:23 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 08:41

Reza Zarrab defterini bir türlü kapatamadılar! Azeri kızı Günel ekmeğiyle oynayan Ebru Gündeş'e ateş püskürdü! "Bu kaçıncı kötülüğün?"

Ebru Gündeş ile evliliği olaylı bir şekilde sona eren Reza Zarrab'ın, evliyken Hadise ile yasak aşk yaşadığı iddiaları geçtiğimiz yıl magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Yıllar öncede benzer ihanete Azeri kızı Günel Zeynalova uğramıştı. Reza Zarrab ile evlilik hazırlığı yapan Azeri kızı Günel, o dönem Reza Zarrab'ın kendisini Ebru Gündeş'le aldatmasıyla ayrılmıştı. Aradan geçen yıllarda Ebru Gündeş'in evliliği de benzer bir olayla son bulunca Günel Zeynalova'dan imalı paylaşımlar gelmişti. İki ünlü şarkıcı arasında Reza Zarrab defteri bir türlü kapanmıyor. Son olarak Günel Zeynalova sosyal medya hesabından Ebru Gündeş'e zehir zemberek sözler sarf etti. Ebru Gündeş'in ekmeğiyle oynadığını ve konserini iptal ettirdiğini iddia eden Günel Zeynalova ateş püskürdü...

Reza Zarrab defterini bir türlü kapatamadılar! Azeri kızı Günel ekmeğiyle oynayan Ebru Gündeş’e ateş püskürdü! Bu kaçıncı kötülüğün?

SON DAKİKA MAGAZİN HABERİ: Azerbaycan'da vereceği bir konserinin Ebru Gündeş tarafından engellendiğini ileri süren Azeri kızı Günel, açtı ağzını yumdu gözünü.

Reza Zarrab defterini bir türlü kapatamadılar! Azeri kızı Günel ekmeğiyle oynayan Ebru Gündeş’e ateş püskürdü! Bu kaçıncı kötülüğün?

Ebru Gündeş ile evliliği olaylı bir şekilde sona eren Reza Zarrab'ın, evliyken Hadise ile yasak aşk yaşadığı iddiaları geçtiğimiz yıl magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Yıllar öncede benzer ihanete Azeri kızı Günel Zeynalova uğramıştı.

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Reza Zarrab defterini bir türlü kapatamadılar! Azeri kızı Günel ekmeğiyle oynayan Ebru Gündeş’e ateş püskürdü! Bu kaçıncı kötülüğün?

Reza Zarrab ile evlilik hazırlığı yapan Azeri kızı Günel, o dönem Reza Zarrab'ın kendisini Ebru Gündeş'le aldatmasıyla ayrılmıştı.

Reza Zarrab defterini bir türlü kapatamadılar! Azeri kızı Günel ekmeğiyle oynayan Ebru Gündeş’e ateş püskürdü! Bu kaçıncı kötülüğün?

Aradan geçen yıllarda Ebru Gündeş'in evliliği de benzer bir olayla son bulunca Günel Zeynalova'dan imalı paylaşımlar gelmişti. İki ünlü şarkıcı arasında Reza Zarrab defteri bir türlü kapanmıyor.

Reza Zarrab defterini bir türlü kapatamadılar! Azeri kızı Günel ekmeğiyle oynayan Ebru Gündeş’e ateş püskürdü! Bu kaçıncı kötülüğün?

Son olarak Günel Zeynalova sosyal medya hesabından Ebru Gündeş'e zehir zemberek sözler sarf etti. Ebru Gündeş'in ekmeğiyle oynadığını ve konserini iptal ettirdiğini iddia eden Günel Zeynalova ateş püskürdü...

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