Reza Zarrab defterini bir türlü kapatamadılar! Azeri kızı Günel ekmeğiyle oynayan Ebru Gündeş'e ateş püskürdü! "Bu kaçıncı kötülüğün?"

Ebru Gündeş ile evliliği olaylı bir şekilde sona eren Reza Zarrab'ın, evliyken Hadise ile yasak aşk yaşadığı iddiaları geçtiğimiz yıl magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Yıllar öncede benzer ihanete Azeri kızı Günel Zeynalova uğramıştı.