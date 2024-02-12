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Haberler Galeri Ruhsar'ın 'Gözüm Abla'sı, Perihan Abla'nın 'Meraklı Melahat'ı... 75 yaşındaki Tuluğ Çizgen'in son hali "zaman çok acımasız" dedirtti!
Giriş Tarihi: 12.02.2024 16:42

Ruhsar'ın 'Gözüm Abla'sı, Perihan Abla'nın 'Meraklı Melahat'ı... 75 yaşındaki Tuluğ Çizgen'in son hali "zaman çok acımasız" dedirtti!

Şimdilerde 75 yaşında olan Tuluğ Çizgen özellikle 80'li yıllarda yayınlanan Perihan Abla dizisinde oynadığı 'Meraklı Melahat' karakteri ile hafızalara kazındı. Sonrasında yine komedi dizilerinin vazgeçilmezi haline gelen oyuncu Ruhsar'da "Gözüm Abla", Ayrılsak da Beraberiz dizisinde "Mehveş" olarak gönülleri fethetti. Yeşilçam filmlerinden de hatırladığımız ve geniş kitlelerce tanınıp sevilen Tuluğ Çizgen'in önceki yıllarda katıldığı televizyon programındaki estetikli görüntüsü çok konuşulmuştu. Gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden yılların oyuncusu Tuluğ Çizgen'in son hali uzun süre sonra ortaya çıktı. Tuluğ Çizgen'in son hali geçen yılların kanıtı gibi oldu. İşte Perihan Abla'nın Meraklı Melahat'ı, Ruhsar'ın Gözüm Abla'sı Tuluğ Çizgen'in son hali...

Ruhsar’ın ’Gözüm Abla’sı, Perihan Abla’nın ’Meraklı Melahat’ı... 75 yaşındaki Tuluğ Çizgen’in son hali zaman çok acımasız dedirtti!

Komedi film ve dizilerinin ilk akla gelen kadın oyuncuların Tuluğ Çizgen son görüntüsü ile gündem oldu. Geçen yılların izlerini taşıyan 75 yaşındaki sanatçı Tuluğ Çizgen'in son haline yorum yağdı...

Ruhsar’ın ’Gözüm Abla’sı, Perihan Abla’nın ’Meraklı Melahat’ı... 75 yaşındaki Tuluğ Çizgen’in son hali zaman çok acımasız dedirtti!

Sayısız film ve dizide yer alan usta oyuncu Tuluğ Çizgen Perihan Abla'da "Meraklı Melahat", Ruhsar'da "Gözüm Abla", Ayrılsak da Beraberiz dizisinde "Mehveş" olarak gönülleri fethetti.

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Ruhsar’ın ’Gözüm Abla’sı, Perihan Abla’nın ’Meraklı Melahat’ı... 75 yaşındaki Tuluğ Çizgen’in son hali zaman çok acımasız dedirtti!

Geniş kitlelerce tanınıp sevilen Tuluğ Çizgen'in önceki yıllarda katıldığı televizyon programındaki estetikli görüntüsü çok konuşulmuştu.

Ruhsar’ın ’Gözüm Abla’sı, Perihan Abla’nın ’Meraklı Melahat’ı... 75 yaşındaki Tuluğ Çizgen’in son hali zaman çok acımasız dedirtti!

Gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden yılların oyuncusu Tuluğ Çizgen'in son hali uzun süre sonra ortaya çıktı.

Ruhsar’ın ’Gözüm Abla’sı, Perihan Abla’nın ’Meraklı Melahat’ı... 75 yaşındaki Tuluğ Çizgen’in son hali zaman çok acımasız dedirtti!

Tuluğ Çizgen'in son hali geçen yılların kanıtı gibi oldu. İşte Perihan Abla'nın Meraklı Melahat'ı, Ruhsar'ın Gözüm Abla'sı Tuluğ Çizgen'in son hali...

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