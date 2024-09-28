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Haberler Galeri Rusya’da Burak Özçivit çılgınlığı! Yastığını bile yaptılar
Giriş Tarihi: 28.09.2024 07:21 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 07:24

Rusya’da Burak Özçivit çılgınlığı! Yastığını bile yaptılar

Atv dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, önceki gün Rusya'da düzenlenen etkinliğe katıldı.

MERVE YURTYAPAN
Rusya’da Burak Özçivit çılgınlığı! Yastığını bile yaptılar

BU GERÇEK OLAMAZ

Sahnede dizinin müzikleriyle karşılanan Özçivit, Rusya'da görselleri kullanılarak satışa çıkarılan ürünleri görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Rusya’da Burak Özçivit çılgınlığı! Yastığını bile yaptılar

Sunucu, ünlü oyuncunun fotoğrafının olduğu büyük bir yastığı getirip Özçivit'e hediye etti. Oyuncu da "Bu gerçek olamaz" deyip güldü. Özçivit halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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Rusya’da Burak Özçivit çılgınlığı! Yastığını bile yaptılar

Burak Özçivit Rusya'yı kasıp kavurdu! Yüzlerce hayranı etrafını sardı!

Atv dizisi 'Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'in şöhreti ülke sınırlarını aştı. Rol aldığı projeler yurt dışında yayınlanmaya başladıktan sonra her ülkede büyük bir hayran kitlesi oluştu. Orta Doğu, Latin Amerika, Meksika, Rusya'da en sevilen oyunculardan biri haline geldi. Her adımı olay oluyor, özel davetlere katılıyor, hayranlarından büyük ilgi görüyor.

Rusya’da Burak Özçivit çılgınlığı! Yastığını bile yaptılar

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta da Rusya'da bir projede rol aldı. Özçivit, Rusya'nın popüler yılbaşı temalı film serisi Yolki'nin 11. bölümünde oynayarak Rus sinemasına adım atmış oldu. Filmde kendisini canlandıran Özçivit, çekimleri Tataristan'ın Almetyevsk şehrinde gerçekleştirilen ve Külkedisi masalından esinlenilerek oluşturulan bir hikayede rol aldı.

Rusya’da Burak Özçivit çılgınlığı! Yastığını bile yaptılar

Özçivit'e filmde Kristina Babuşkina ve Ruzil Minekaev eşlik etti. Rusya'nın popüler oyuncularıyla kamera karşına geçen Özçivit'e ilgi büyüktü, ekip arkadaşları ve hayranları tarafından çok iyi ağırlandı.

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