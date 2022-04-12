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Haberler Galeri Şaban Oğlu Şaban'ın Selma'sıydı! Yeşilçam'ın erkekleri peşinden koşturan güzeli Sevda Aktolga'ya yıllar acımadı!
Giriş Tarihi: 12.04.2022 07:05

Şaban Oğlu Şaban'ın Selma'sıydı! Yeşilçam'ın erkekleri peşinden koşturan güzeli Sevda Aktolga'ya yıllar acımadı!

Usta isimleri bir arada izlediğimiz unutulmaz filmlerden Şaban Oğlu Şaban filmi tekrarları ile seyirciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Defalarca izlememize rağmen hala kahkahalar attıran yapımların başrolünde yer alan Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Şener Şen'in de kadrosunda yer aldığı Şaban Oğlu Şaban filminin güzeli Selma'nın son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Filmde Şaban ve Ramazan'ın büyük aşkı Selma'ya hayat veren usta oyuncu Sevda Aktolga'nın yıllar içindeki değişimi hayranlarını şaşırttı. Şimdilerde 64 yaşında olan ve yer aldığı Yeşilçam filmlerinde duru güzelliğiyle beğeni toplayan Sevda Aktolga'nın son halini görenler tanımakta zorlandı. İşte Şaban Oğlu Şaban'ın Selma'sı Sevda Aktolga'nın son hali ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Şaban Oğlu Şaban’ın Selma’sıydı! Yeşilçam’ın erkekleri peşinden koşturan güzeli Sevda Aktolga’ya yıllar acımadı!

Defalarca izlememize rağmen hala kahkahalar attıran yapımların başrolünde yer alan Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Şener Şen'in de kadrosunda yer aldığı Şaban Oğlu Şaban filminin güzeli Selma'nın son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Şaban Oğlu Şaban’ın Selma’sıydı! Yeşilçam’ın erkekleri peşinden koşturan güzeli Sevda Aktolga’ya yıllar acımadı!

Usta isimleri bir arada izlediğimiz unutulmaz filmlerden Şaban Oğlu Şaban filmi tekrarları ile seyirciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Filmde Şaban ve Ramazan'ın büyük aşkı Selma'ya hayat veren usta oyuncu Sevda Aktolga'nın yıllar içindeki değişimi hayranlarını şaşırttı.

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Şaban Oğlu Şaban’ın Selma’sıydı! Yeşilçam’ın erkekleri peşinden koşturan güzeli Sevda Aktolga’ya yıllar acımadı!

Kariyerine 1975 yılında yer aldığı İnsan Avcısı filmiyle başlayan Aktolga; Hababam Sınıfı Tatilde, Gülen Gözler, Mavi Mavi, Katma Değer Şaban ve Üvey Baba gibi efsane yapımlarda rol aldı.

Şaban Oğlu Şaban’ın Selma’sıydı! Yeşilçam’ın erkekleri peşinden koşturan güzeli Sevda Aktolga’ya yıllar acımadı!

Şimdilerde 64 yaşında olan ve yer aldığı Yeşilçam filmlerinde duru güzelliğiyle beğeni toplayan Sevda Aktolga'nın son halini görenler tanımakta zorlandı.

Şaban Oğlu Şaban’ın Selma’sıydı! Yeşilçam’ın erkekleri peşinden koşturan güzeli Sevda Aktolga’ya yıllar acımadı!

İşte Şaban Oğlu Şaban'ın Selma'sı Sevda Aktolga'nın son hali ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

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