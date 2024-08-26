Giriş Tarihi: 26.08.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
12:00
Şabaniye’nin Nazlı’sıydı... 60'lık güzel Çiğdem Tunç için yıllar sanki tersine akıyor!
Yaz aylarında ekranlarda esen Yeşilçam rüzgarları izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. İzlemeye doyamadığımız Kemal Sunal filmlerinden biri de sanatçının Çiğdem Tunç ve Erdal Özyağcılar ile başrolleri paylaştığı 'Şabaniye'. Şabaniye'nin Nazlı'sı Çiğdem Tunç şimdilerde 60 yaşında. 40 yılı aşkın zamandır ekranlarda olan usta sanatçı Çiğdem Tunç, Kemal Sunal ile başrollerini paylaştığı 'Şabaniye' filminin yanı sıra, Mehmet Ali Erbil ile yaptığı şov programlarıyla da hafızalara kazınmıştı. İşte Şabaniye'nin Nazlı'sı Çiğde m Tunç'un son hali…