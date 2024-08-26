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Haberler Galeri Şabaniye’nin Nazlı’sıydı... 60'lık güzel Çiğdem Tunç için yıllar sanki tersine akıyor!
Giriş Tarihi: 26.08.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 12:00

Şabaniye’nin Nazlı’sıydı... 60'lık güzel Çiğdem Tunç için yıllar sanki tersine akıyor!

Yaz aylarında ekranlarda esen Yeşilçam rüzgarları izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. İzlemeye doyamadığımız Kemal Sunal filmlerinden biri de sanatçının Çiğdem Tunç ve Erdal Özyağcılar ile başrolleri paylaştığı 'Şabaniye'. Şabaniye'nin Nazlı'sı Çiğdem Tunç şimdilerde 60 yaşında. 40 yılı aşkın zamandır ekranlarda olan usta sanatçı Çiğdem Tunç, Kemal Sunal ile başrollerini paylaştığı 'Şabaniye' filminin yanı sıra, Mehmet Ali Erbil ile yaptığı şov programlarıyla da hafızalara kazınmıştı. İşte Şabaniye'nin Nazlı'sı Çiğde m Tunç'un son hali…

Şabaniye’nin Nazlı’sıydı... 60’lık güzel Çiğdem Tunç için yıllar sanki tersine akıyor!

Şabaniye'nin güzel yıldızı Çiğdem Tunç şimdi ne yapıyor? Yeşilçam rüzgarları izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor....

Şabaniye’nin Nazlı’sıydı... 60’lık güzel Çiğdem Tunç için yıllar sanki tersine akıyor!

1963 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Çiğdem Tunç, 1980 yılında başladığı oyunculuk kariyerine sayısız başarılı proje sığdırdı. Yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği Şabaniye filmi de bunlardan sadece biri. Şabaniye'de Nazlı karakterini canlandıran Çiğdem Tunç'a adeta yıllar vız geliyor. İşte son hali...

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Şabaniye’nin Nazlı’sıydı... 60’lık güzel Çiğdem Tunç için yıllar sanki tersine akıyor!

Mehmet Ali Erbil ile çeşitli programlarda sunuculuk yapan Tunç; Çılgın Bediş, Neredesin Firuze ve Tatlı Hayat gibi birçok büyük projede kamera karşısına geçti.

Şabaniye’nin Nazlı’sıydı... 60’lık güzel Çiğdem Tunç için yıllar sanki tersine akıyor!

Çiğdem Tunç'un 'Şabaniye' filmiyle ilgili geçtiğimiz yıl yaptığı paylaşım dikkat çekmişti. Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden 'Şabaniye' yeniden ekrana gelince oyuncuları da merak konusu oldu.

Şabaniye’nin Nazlı’sıydı... 60’lık güzel Çiğdem Tunç için yıllar sanki tersine akıyor!

Çiğdem Tunç paylaşımına ' Nazlı… Şabaniye… 1984… Bir takipçim yazmış sağolsun "Şimdi bile çok güzelsiniz " demiş. Çok teşekkür ederim de o "bile" lafına az biraz tepem attı. Biz inatla estetik ameliyat geçirmeyip doğal kaldıkça, siz bizi üç otuzunda filan zannediyorsunuz galiba. Bakın benim devrelerim Hülya, Metin-Ali-Feyyaz ve aynı yaşlarda diğer dostlarımızdır, sizlerin her branşta kamuoyundan tanıdığınız. Bugün geldiğimiz noktada hem dimdik, enerjik ve dipçik gibiyiz hem de çok tecrübe sahibi, ustalık evrelerimizdeyiz. Natürel kalmış insanlarız. Kıymetimizi bilin, sizlerden rica ederim.' notunu eklemişti.

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