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Haberler Galeri Şabanoğlu Şaban, Tosun Paşa, Neşeli Günler bu köşkte çekilmişti! İşte Yeşilçam'a ev sahipliği yapan köşkün hiç bilinmeyen hikayesi...
Giriş Tarihi: 02.05.2021 09:27 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 09:39

, Tosun Paşa, Neşeli Günler bu köşkte çekilmişti! İşte Yeşilçam'a ev sahipliği yapan köşkün hiç bilinmeyen hikayesi...

Simenoğlu ve Madam Tamara köşkleri.... Kimler çalışmadı ki bu köşklerde? , , , , , , , ve daha niceleri bir zamanlar bu köşklerde film çektiler. Sevgili Dayım, Şaşkın Damat, Tosun Paşa, , , , Süt Kardeşler, Neşeli Günler, Cafer'in Çilesi, Kanlı Nigar, Cici Kız Simenoğlu Köşkü'nde çekilmiş filmler arasında. Biri 'de diğeri 'de. İkisi de Yeşilçam'ın efsane filmlerine ev sahipliği yaptı. Biri restore edildi, hâlâ varlığını sürdürüyor ve değeri milyon TL ile ölçülüyor, diğeri kaderine terk edildiği için harabeye dönmüş durumda. Şimdilerde Simenoğlu Köşkü satışıyla, Madam Tamara Köşkü ise bakımsızlığı ile gündemde. İşte Yeşilçam'a ev sahipliği yapmış Simenoğlu ve Madam Tamara köşklerinin hiç bilinmeyen hikayesi...

OLKAN ÖZYURT
Şabanoğlu Şaban, Tosun Paşa, Neşeli Günler bu köşkte çekilmişti! İşte Yeşilçam'a ev sahipliği yapan köşkün hiç bilinmeyen hikayesi...

Simenoğlu ve Madam Tamara köşkleri.... Biri 'de diğeri 'de. İkisi de Yeşilçam'ın efsane filmlerine ev sahipliği yaptı. Biri restore edildi, hâlâ varlığını sürdürüyor ve değeri milyon TL ile ölçülüyor, diğeri kaderine terk edildiği için harabeye dönmüş durumda. Şimdilerde Simenoğlu Köşkü satışıyla, Madam Tamara Köşkü ise bakımsızlığı ile gündemde

Şabanoğlu Şaban, Tosun Paşa, Neşeli Günler bu köşkte çekilmişti! İşte Yeşilçam'a ev sahipliği yapan köşkün hiç bilinmeyen hikayesi...

'de İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Simenoğlu Köşkü ve Bostancı'daki Madam Tamara Köşkü... Şehrin iki ayrı yakasında bulunan, 1900'lerin başında inşa edilen bu köşklerin ortak özellikleri, vakti zamanında Yeşilçam'ın birçok filmine ev sahipliği yapmış olması. Kimler çalışmadı ki bu köşklerde? , , , , , , , ve daha niceleri bir zamanlar bu köşklerde film çektiler.

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Şabanoğlu Şaban, Tosun Paşa, Neşeli Günler bu köşkte çekilmişti! İşte Yeşilçam'a ev sahipliği yapan köşkün hiç bilinmeyen hikayesi...

Bu iki tarihi yapı, şimdilerde farklı nedenlerle gündeme geldi. Simenoğlu Köşkü, 25 milyon TL'ye satışa çıkmasıyla, Madam Tamara Köşkü ise harabeye döndüğü için haberlere konu oldu.
Osmanlı'nın son dönemlerine Cumhuriyetin kuruluşuna, iki dünya savaşına tanıklık eden bu köşklerin hikayeleri birbirinden ilginç. Lakin iki köşkün kaderleri farklı seyrediyor.
'deki Simenoğlu Köşkü, 1980 sonrası restorasyon edildiği için dimdik ayakta ama Madam Tamara Köşkü onun kadar şanslı değil. Restorasyon yapılmadığı için yıkılmaya yüz tutmuş durumda... Biz de hafızamıza yer etmiş filmlere ev sahipliği yapan bu iki köşkün hikayesini araştırdık bakın neler çıktı?

Şabanoğlu Şaban, Tosun Paşa, Neşeli Günler bu köşkte çekilmişti! İşte Yeşilçam'a ev sahipliği yapan köşkün hiç bilinmeyen hikayesi...

Simenoğlu Köşkü

Arzu Film mesken tutmuştu
Simenoğlu Köşkü olarak anılan yapıyı, Yeşilköylüler Arnavut Hayreddin Bey Köşkü olarak biliyor. Sevgili Dayım, Şaşkın Damat, Tosun Paşa, , , , Süt Kardeşler, Neşeli Günler, Cafer'in Çilesi, Kanlı Nigar, Cici Kız burada çekilmiş filmler arasında. Yakın zamanda 25 milyon TL'den satışa çıkarılan köşkün mülkiyeti şimdilerde el değiştirmiş durumda. Yeni sahibi ve ne kadardan satıldığı şimdilik açıklanmıyor.

Şabanoğlu Şaban, Tosun Paşa, Neşeli Günler bu köşkte çekilmişti! İşte Yeşilçam'a ev sahipliği yapan köşkün hiç bilinmeyen hikayesi...

ve Bakırköy tarihiyle ilgili yazı ve kitaplarıyla tanınan tarihçi Turgay Tuna buranın aslında Arnavut Hayreddin Bey Köşkü olarak bilindiği anlatıyor. 1900'lerin başında 2. Abdülhamit'in mülkü aileye hediye etmesiyle, burada bulunan bir Rum evi yıkılmış ve bu köşk inşa edilmiş. Tuna "Hayreddin Bey (Hayreddin Nedim Göçen) uzun yıllar burada oturdu. Sonra oğlu Mehmet Sami Bey ve onun kızı Nimet Hanım bu köşkte yaşadı. 1970'lerde Nimet Hanım zamanında sinemacılara kiralandı. O ünlü Yeşilçam filmleri o dönem burada çekildi" diyor.

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