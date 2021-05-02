Şabanoğlu Şaban, Tosun Paşa, Neşeli Günler bu köşkte çekilmişti! İşte Yeşilçam'a ev sahipliği yapan köşkün hiç bilinmeyen hikayesi...

Bu iki tarihi yapı, şimdilerde farklı nedenlerle gündeme geldi. Simenoğlu Köşkü, 25 milyon TL'ye satışa çıkmasıyla, Madam Tamara Köşkü ise harabeye döndüğü için haberlere konu oldu.

Osmanlı'nın son dönemlerine Cumhuriyetin kuruluşuna, iki dünya savaşına tanıklık eden bu köşklerin hikayeleri birbirinden ilginç. Lakin iki köşkün kaderleri farklı seyrediyor.

Yeşilköy'deki Simenoğlu Köşkü, 1980 sonrası restorasyon edildiği için dimdik ayakta ama Madam Tamara Köşkü onun kadar şanslı değil. Restorasyon yapılmadığı için yıkılmaya yüz tutmuş durumda... Biz de hafızamıza yer etmiş filmlere ev sahipliği yapan bu iki köşkün hikayesini araştırdık bakın neler çıktı?