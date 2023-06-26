Giriş Tarihi: 26.06.2023 17:12 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 17:17

Sabri Sarıoğlu'nun adrenalin tutkunu pilot eşi Yağmur Sarıoğlu 233 metreden atladı! 'Gökyüzünde uçan, düşmekten korkar mı?'

Türk eski millî futbolcu Sabri Sarıoğlu ile pilot Yağmur Sarıoğlu, 2010 yılında nikah masasına oturmuştu. Sabri Sarıoğlu ile evliliğinden 3 çocuğu olan Yağmur Sarıoğlu; adrenalin tutkusuyla tanınıyor, yaptığı çılgınlıklarla sosyal medyada ilgiyle takip ediliyor. Geçen aylarda servet değerindeki sarı Ferrari'si ile tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü pilot, son olarak çıtayı yükseltti. Üç çocuk annesi Yağmur Sarıoğlu, dünyanın en yüksek bungy platformundan atladı. 233 metreden hiç düşünmeden kendini aşağı bırakan Sarıoğlu'na sosyal medyada yorum yağdı. İşte o anlar...