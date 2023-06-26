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Haberler Galeri Sabri Sarıoğlu'nun adrenalin tutkunu pilot eşi Yağmur Sarıoğlu 233 metreden atladı! 'Gökyüzünde uçan, düşmekten korkar mı?'
Giriş Tarihi: 26.06.2023 17:12 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 17:17

Sabri Sarıoğlu'nun adrenalin tutkunu pilot eşi Yağmur Sarıoğlu 233 metreden atladı! 'Gökyüzünde uçan, düşmekten korkar mı?'

Türk eski millî futbolcu Sabri Sarıoğlu ile pilot Yağmur Sarıoğlu, 2010 yılında nikah masasına oturmuştu. Sabri Sarıoğlu ile evliliğinden 3 çocuğu olan Yağmur Sarıoğlu; adrenalin tutkusuyla tanınıyor, yaptığı çılgınlıklarla sosyal medyada ilgiyle takip ediliyor. Geçen aylarda servet değerindeki sarı Ferrari'si ile tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü pilot, son olarak çıtayı yükseltti. Üç çocuk annesi Yağmur Sarıoğlu, dünyanın en yüksek bungy platformundan atladı. 233 metreden hiç düşünmeden kendini aşağı bırakan Sarıoğlu'na sosyal medyada yorum yağdı. İşte o anlar...

Sabri Sarıoğlu’nun adrenalin tutkunu pilot eşi Yağmur Sarıoğlu 233 metreden atladı! ’Gökyüzünde uçan, düşmekten korkar mı?’

Bir dönem Galatasaray'da top koşturan Türk eski millî futbolcu Sabri Sarıoğlu, pilot Yağmur Sarıoğlu ile 2010 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerinden 3 çocukları olan çift, renkli paylaşımlarıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Sabri Sarıoğlu’nun adrenalin tutkunu pilot eşi Yağmur Sarıoğlu 233 metreden atladı! ’Gökyüzünde uçan, düşmekten korkar mı?’

Ünlü pilot Yağmur Sarıoğlu, ekstrem sporlara olan merakıyla tanınıyor.

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Sabri Sarıoğlu’nun adrenalin tutkunu pilot eşi Yağmur Sarıoğlu 233 metreden atladı! ’Gökyüzünde uçan, düşmekten korkar mı?’

Instagram'da 111 bin takipçisi bulunan Sarıoğlu, yaptığı her paylaşım ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Sabri Sarıoğlu’nun adrenalin tutkunu pilot eşi Yağmur Sarıoğlu 233 metreden atladı! ’Gökyüzünde uçan, düşmekten korkar mı?’

Uçağın yanı sıra motosiklet de kullanan, birkaç ay önce New York'ta 388 metrelik gökdelene tırmanan, ayrıca Rusya'da 207 metre yükseklikten Bungee Jumping yapan üç çocuk annesi ünlü pilot; son olarak dünyanın en yüksek bungee jumping platformundan atladı.

Sabri Sarıoğlu’nun adrenalin tutkunu pilot eşi Yağmur Sarıoğlu 233 metreden atladı! ’Gökyüzünde uçan, düşmekten korkar mı?’

REKOR ATLAYIŞ

Atlayış, Çin'de bulunan Macau Tower'da (Macau Kulesi) gerçekleşti.

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