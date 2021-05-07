Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri "Saçsız halime alıştım" Kanser tedavisi gören oyuncu Canan Ergüder hastane odasından paylaştı!
Giriş Tarihi: 06.05.2021 15:45 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 08:59

"Saçsız halime alıştım" Kanser tedavisi gören oyuncu hastane odasından paylaştı!

Ekranlarda son olarak dizisi ile boy gösteren başarılı oyuncu 'in meme kanserine yakalandığı haberi sevenlerini üzmüştü. Yer Aldığı dizisine üzülerek veda eden Canan Ergüder'in tedavi sürecine hızla başlanmıştı. Kemoterapi gören Canan Ergüder onu merak eden hayranlarına hastane odasından seslendi. Saçları döküldüğü için peruk takan Canan Ergüder, "Saçsız halime alıştım" notuyla Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hem son imajını gösterdi hem de sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Canan Ergüder'in kilo verdiği dikkatlerden kaçmazken moralinin yüksek olduğu görüldü. İşte ile mücadele eden ...

Saçsız halime alıştım Kanser tedavisi gören oyuncu Canan Ergüder hastane odasından paylaştı!

Ekranlarda son olarak dizisi ile boy gösteren başarılı oyuncu 'in meme kanserine yakalandığı haberi sevenlerini üzmüştü.

Saçsız halime alıştım Kanser tedavisi gören oyuncu Canan Ergüder hastane odasından paylaştı!

Yer Aldığı dizisine üzülerek veda eden 'in tedavi sürecine hızla başlanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Saçsız halime alıştım Kanser tedavisi gören oyuncu Canan Ergüder hastane odasından paylaştı!

Kemoterapi gören onu merak eden hayranlarına hastane odasından seslendi.

Saçsız halime alıştım Kanser tedavisi gören oyuncu Canan Ergüder hastane odasından paylaştı!

Saçları döküldüğü için peruk takan , "Saçsız halime alıştım" notuyla Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hem son imajını gösterdi hem de sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Canan Ergüder'in kilo verdiği dikkatlerden kaçmazken moralinin yüksek olduğu görüldü.

Saçsız halime alıştım Kanser tedavisi gören oyuncu Canan Ergüder hastane odasından paylaştı!

İşte ile mücadele eden 'in son hali...

SON DAKİKA