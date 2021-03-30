Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen kırmızı ruju ile yaktı geçti! Melis Sezen'in Rujumu sürdüm paylaşımı ilgi odağı oldu...

Sadakatsiz dizisinde yaşadığı yasak aşk performansı ile ilgi odağı olan genç oyuncu Melis Sezen sosyal medyanın dilinde. Sadakatsiz'in Derin'i olarak ekranlarda boy gösteren Melis Sezen oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Daha önce de Leke ve Sevgili Geçmiş dizilerinde başrolü üstlenen genç yetenek Melis Sezen sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. "Rujumu sürdüm" notu ile paylaştığı son fotoğraflarıyla kendine hayran bırak Melis Sezen'in kırmızı rujlu halleri beğeni yağmuruna tutuldu...