Giriş Tarihi: 25.03.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025
11:11
“Safir” ve “Ateş Kuşları” Letonya ve Litvanya ile buluşuyor!
Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, bu başarısını yurt dışında da taşımaya devam ediyor.atv Distribution, büyük ilgi toplayan dizileri Safir ve Ateş Kuşları için Letonya ve Litvanya'da yeni bir satış anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, atv'nin uluslararası ölçekteki varlığını genişleterek Letonya ve Litvanya'daki izleyicilerle etkileyici Türk hikâyelerini buluşturuyor.