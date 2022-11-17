Giriş Tarihi: 17.11.2022 07:04

Sakar Şakir'in 'Marmara Kazım'ıydı... Oğlu şimdilerin en ünlü oyuncularından!

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Sakar Şakir tekrarıyla hala sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmayı başarıyor. İzleyiciyi ekrana kilitleyen Kemal Sunal filmlerinden Sakar Şakir'in sarhoş tipi 'Marmara Kazım''ı hakkındaki gerçekle herkesi şoke etti. Yeşilçam'da canlandırdığı sarhoş karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Macit Flordun'un oğlunun da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu olduğunu duyanlar oldukça şaşırdı. İşte Sakar Şakir'in 'Marmara Kazım'ı Macit Flordun'un oyuncu oğlu ve sizin için derlediğimiz öğrenince çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...