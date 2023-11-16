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Giriş Tarihi: 16.11.2023 18:38 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 18:38

Sakla Beni 3. bölüm izle Star TV dizi ekranı: İncila Mete'nin karşısına çıkacak mı?

Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni 3. bölüm izle araştırmaları ile gündemdeki yerini aldı. Cemre Baysel, Uraz Kaygılaroğlu, Asude Kalebek gibi isimleri bir araya getiren yapımda çocukluktan tanışan İncila, Naz ve Mete arasında yaşananlar konu ediliyor. Sakla Beni izle Star TV ile yayında. Dizinin takipçileri ekran başında. İşte, Sakla Beni 3. bölüm full izle ekranı.

Sakla Beni 3. bölüm izle Star TV dizi ekranı: İncila Mete’nin karşısına çıkacak mı?

Sakla Beni son bölümü izlemek isteyenler Star TV ekranları karşısında yerlerini aldı. Yeni bölümde Mete ve İncila birlikteyken Naz'a yakalanmanın eşiğine geliyor. Öte yandan Naz'ın nişanı atması dengeleri değiştiriyor. Sakla Beni 3. bölüm izle Star TV ile takip ediliyor. İşte, Sakla Beni izle linki.

Sakla Beni 3. bölüm izle Star TV dizi ekranı: İncila Mete’nin karşısına çıkacak mı?

SAKLA BENİ İZLE

16 Kasım tarihli bölümü izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız:

SAKLA BENİ 3. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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Sakla Beni 3. bölüm izle Star TV dizi ekranı: İncila Mete’nin karşısına çıkacak mı?

SAKLA BENİ YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Mete ile birlikteyken Naz'a yakalanmanın eşiğine gelen İncila, her şeyi mahvedebilecek bir karşılaşmadan kıl payı kurtulur. Aileleri arasındaki sorunlar ve güvensizlikler Naz ve Mete için yeni bir kriz doğururken, sevdiği adamdan ihtiyaç duyduğu desteği göremediğini düşünen Naz, nişanı atarak daha büyük bir krizin kapısını aralar.

Sakla Beni 3. bölüm izle Star TV dizi ekranı: İncila Mete’nin karşısına çıkacak mı?

Mete karşısına aniden çıkan bu gizemli kıza günden güne daha da bağlanırken, onunla aynı duyguları hisseden İncila, nedenini henüz Mete'ye açıklayamasa da bu aşkın imkansızlığını bilmenin acısını ve çaresizliğini yaşar.

Sakla Beni 3. bölüm izle Star TV dizi ekranı: İncila Mete’nin karşısına çıkacak mı?

Hayatlarında büyük fırtınalar koparken özel bir günü ve geceyi paylaşan Mete ve İncila'nın aralarındaki aşk daha da alevlenirken, sorunları çözmek için bir araya gelen aile üyelerine yakalanmanın kıyısına gelirler. Naz'a ilişkilerine dair kritik bir kararı açıklamaya hazırlanan Mete, tüm planlarını bozacak saklı bir gerçekle karşı karşı kalır.

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