Sakla Beni 3. bölüm izle Star TV dizi ekranı: İncila Mete’nin karşısına çıkacak mı?

SAKLA BENİ YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Mete ile birlikteyken Naz'a yakalanmanın eşiğine gelen İncila, her şeyi mahvedebilecek bir karşılaşmadan kıl payı kurtulur. Aileleri arasındaki sorunlar ve güvensizlikler Naz ve Mete için yeni bir kriz doğururken, sevdiği adamdan ihtiyaç duyduğu desteği göremediğini düşünen Naz, nişanı atarak daha büyük bir krizin kapısını aralar.