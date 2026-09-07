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Giriş Tarihi: 07.09.2026 11:46 Güncelleme Tarihi: 07.09.2026 13:18

Sanat dünyasından acı veda... Serhat Kılıç’ın anma törenine ünlü isimler akın etti! "Çok özel bir yetenekti"

'Seksenler' dizisindeki 'Ergun Plak' karakteriyle hafızalara kazınan ve 'Söz' ile 'Kuruluş Osman' gibi başarılı yapımlardaki rolleriyle geniş kitlelere ulaşan ünlü oyuncu Serhat Kılıç, 5 Eylül Perşembe günü İstanbul Kağıthane'deki evinde 51 yaşında ölü bulundu. Acı haberiyle tüm Türkiye'yi sarsan oyuncu için son olarak Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde duygusal bir anma töreni düzenlendi.

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Sanat dünyasından acı veda... Serhat Kılıç’ın anma törenine ünlü isimler akın etti! Çok özel bir yetenekti

'Seksenler', 'Söz' ve 'Kuruluş Osman' gibi fenomen dizilerdeki performanslarıyla tanınan başarılı oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, evinde ölü bulundu. Yaklaşık iki gündür kendisinden haber alınamayan 1975 doğumlu ünlü oyuncunun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sanat dünyasından acı veda... Serhat Kılıç’ın anma törenine ünlü isimler akın etti! Çok özel bir yetenekti

SALONDAKİ KOLTUKTA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Kılıç'a ulaşamayan kız arkadaşı Özlem E., durumdan şüphelenerek ünlü oyuncunun evine gitti. Eve girdiğinde Kılıç'ı salondaki koltukta hareketsiz halde bulan Özlem E., derhal polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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Sanat dünyasından acı veda... Serhat Kılıç’ın anma törenine ünlü isimler akın etti! Çok özel bir yetenekti

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kılıç'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Ekiplerin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk incelemelerde; Kılıç'ın göz çevresinde, kollarında ve bacaklarında morluklar olduğu belirlendi. Vücudunda herhangi bir kesi, açık yara veya darp izine rastlanmazken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Sanat dünyasından acı veda... Serhat Kılıç’ın anma törenine ünlü isimler akın etti! Çok özel bir yetenekti

LENF KANSERİ OLDUĞUNU BELİRTTİ

Polisin bilgisine başvurduğu Özlem E., erkek arkadaşı Serhat Mustafa Kılıç'ın bir süredir lenf kanseri tedavisi gördüğünü ve perşembe gününden bu yana kendisinden haber alamadığını ifade etti.

Sanat dünyasından acı veda... Serhat Kılıç’ın anma törenine ünlü isimler akın etti! Çok özel bir yetenekti

CENAZESİ TESLİM ALINDI

Kağıthane'deki evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç'ın (51) otopsi işlemleri tamamlandı.

Sanat dünyasından acı veda... Serhat Kılıç’ın anma törenine ünlü isimler akın etti! Çok özel bir yetenekti

ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

51 yaşında hayatını kaybeden Serhat Kılıç için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi.

Sanat dünyasından acı veda... Serhat Kılıç’ın anma törenine ünlü isimler akın etti! Çok özel bir yetenekti

Vefatıyla sevenlerini ve meslektaşlarını yasa boğan Kılıç için ünlü isimler tören alanına geldi.

Sanat dünyasından acı veda... Serhat Kılıç’ın anma törenine ünlü isimler akın etti! Çok özel bir yetenekti

Ünlü oyuncunun 8 yıllık sevgilisi Özlem Esmergül ise tören alanında gözyaşlarına boğuldu.

Sanat dünyasından acı veda... Serhat Kılıç’ın anma törenine ünlü isimler akın etti! Çok özel bir yetenekti

Esmergül'ün ayakta durmakta zorlandığı ve çevresindekiler tarafından güçlükle yürüdüğü fark edildi.

Sanat dünyasından acı veda... Serhat Kılıç'ın anma törenine ünlü isimler akın etti! "Çok özel bir yetenekti" | Video

Sanat dünyasından acı veda... Serhat Kılıç’ın anma törenine ünlü isimler akın etti! Çok özel bir yetenekti

"ÇOK BÜYÜK BİR KAYIP"

Anma törenine katılan isimler arasında Songül Öden de vardı. Öden, "Çok büyük bir kayıp, çok erken bir kayıp. Ne diyeceğimi bilmiyorum, çok üzgünüm. Çok sıra dışı bir yetenek. Hiç hayatımda onun gibi birini tanımadım. Onun bir benzeri yok gerçekten. Başımız sağ olsun" dedi.

Sanat dünyasından acı veda... Serhat Kılıç’ın anma törenine ünlü isimler akın etti! Çok özel bir yetenekti

"ÇOK DEĞERLİ BİR ABİMİZDİ"

Alina Boz ve Umut Evirgen çifti de Serhat Kılıç'ı anma törenine katıldı. Alina Boz, Sehrat Kılıç için "Çok değerli bir abimizdi, çok değerli bir sanatçıydı, çok değerli bir müzisyendi. Gidişi hepimizi çok üzdü. Bir daha onu sahnelerde göremeyecek olmak, neşesini göremeyecek olmak… Çok zamansız oldu" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Umut Evirgen de, "Benim de beraber çalışma fırsatım olmuştu. Çok yetenekli, çok sevdiğimiz bir abimizdi, kardeşimizdi" dedi.

Sanat dünyasından acı veda... Serhat Kılıç’ın anma törenine ünlü isimler akın etti! Çok özel bir yetenekti

"BİR GENÇ ÖLÜM OLDU"

Törene katılanlar arasında ünlü oyuncu Barış Falay da yer aldı. Üzüntüsünü dile getiren Falay, "Çok üzgünüz. Çok değerli bir arkadaşımızı kaybettik. Çok saygı duyduğumuz bir arkadaşımızı kaybettik. Umarım sizlerde çok saygı ve hürmet ile yaklaşırsınız. Emekçi insanlarız hepimiz, hayatta var olabilmek için emek harcıyoruz. O saygıyı bekliyoruz. Sizlerden özellikle bekliyoruz. Altını çizerek söylüyoruz. Çok üzgünüz... Söylenecek çok bir şey yok. Bir genç ölümü oldu. Dayanması daha zor o yüzden. Sabır göstermek daha zor. Tüm sevenlerine sabır diliyorum" dedi.

Sanat dünyasından acı veda... Serhat Kılıç’ın anma törenine ünlü isimler akın etti! Çok özel bir yetenekti

"DEĞERLİ BİR SANATÇIYI KAYBETTİK"

Oyuncu Serkan Çayoğlu ise, "İyi bir insanı, değerli bir sanatçıyı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevdiklerine sabır diliyorum" dedi.

Sanat dünyasından acı veda... Serhat Kılıç’ın anma törenine ünlü isimler akın etti! Çok özel bir yetenekti

"ÇOK ÖZEL BİR YETENEKTİ"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven de veda töreninde Serhat Kılıç'ı şu sözlerle andı: "Bizim yolumuz Seksenler dizisinde kesişmişti. Ben kendisini daha önce biliyordum ama tanımıyordum. İtiraf etmek gerekirse ona gerçekten çok küçük bir rol teklif ettim. O da hiç dert etmedi, ama o rolü öyle bir oynadı ki, öyle bir büyüttü ki, tabii ki diğer arkadaşlarımızla birlikte. Bir anda bizim dizinin en önemli hikayesi haline geldi. Serhat öyleydi zaten… Her şeyi büyütüyordu. Ona bir kar topu verin çığ yapardı. Mutluyken çok mutlu oluyordu, üzülünce çok üzülüyordu. Çok gülüyordu, çok ağlıyordu. Her şeyi çok yapıyordu Serhat. Kamera önünde çok özel bir yetenekti. Sahnede çok farklı bir yetenekti ama orkestranın önünde de çok özeldi. Çok iyi bir şarkıcıydı. Şarkıcılığıyla insanları özellikle profesyonelleri şaşırtmayı çok seviyordu. Mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın."

Sanat dünyasından acı veda... Serhat Kılıç’ın anma törenine ünlü isimler akın etti! Çok özel bir yetenekti

"MESLEKTAŞ OLARAK BULUNMAZ HİNT KUMAŞIYDI"

Oyuncu Bennu Yıldırımlar'da anma töreninde, "Çok üzgünüm ve şaşkınım sizler gibi. Takdir edersiniz ki sevdiğiniz insanların arkasından bir iki kelam edebilmek çok zordur. Ne söyleseniz eksik kalacakmış gibi gelir ya, işte öyle… Hayata ve mesleğine tutkuyla yaklaşan, ailesine, sevdiklerine ve ona emeği geçen tüm öğretmenlerine karşı vefasını esirgemeyen, coşkusu yüksek bir arkadaşımızdı… Meslektaş olarak bulunmaz Hint kumaşıydı. Provada yorulmayan, ekip ruhuna inanan, namuslu, samimi, sahnede sırtını güvenle yaslayabileceğin, oyun oynamaktan sonsuz keyif alan. Hücrelerine kadar komple oyuncuydu. İyi bir gözlemci ve hikayeciydi. Sesi ve müziği de öyle. Biz seni çok sevdik. Anıların, yüreğine dokunduğun insanlarla yaşamaya devam edecek. Huzurla uyu arkadaşım" diyerek gözyaşları ile arkadaşına veda etti.

Sanat dünyasından acı veda... Serhat Kılıç’ın anma törenine ünlü isimler akın etti! Çok özel bir yetenekti

Kılıç'ın öğrencileri, tören alanına gönderdikleri çelenkle yaşadıkları büyük acıyı gözler önüne serdi.

Sanat dünyasından acı veda... Serhat Kılıç’ın anma törenine ünlü isimler akın etti! Çok özel bir yetenekti

Kılıç'ın menajeri Tolga Çinkitaş, ünlü oyuncunun salı günü Ankara'da toprağa verileceğini açıkladı.

Sanat dünyasından acı veda... Serhat Kılıç’ın anma törenine ünlü isimler akın etti! Çok özel bir yetenekti

SEVGİLİSİNDEN YÜREK BURKAN PAYLAŞIM

Serhat Kılıç'ın sevgilisi Özlem Esmergül'den sosyal medyada yürek burkan bir paylaşım yapmıştı.

Sanat dünyasından acı veda... Serhat Kılıç’ın anma törenine ünlü isimler akın etti! Çok özel bir yetenekti

Kılıç'ın ardından peş peşe duygu yüklü sözler paylaşan Esmergül, yaşadığı büyük kaybın ardından sevgilisine olan bağlılığını ve özlemini anlatmıştı.

Sanat dünyasından acı veda... Serhat Kılıç’ın anma törenine ünlü isimler akın etti! Çok özel bir yetenekti

"BENİ HASRETİNE MAHKUM ETTİN.."

Esmergül paylaşımında, "Dünyaya bir daha gelirsek eğer yine seni bulacağım, yine sana aşık olacağım, yalnız seni seveceğim…Gözümün nuru, başımın tacı, içimin yarası,yoldaşım, sırdaşım, hayatımın en büyük aşkı,sevdiğim, ömrüm… Ben hayatımda hiç böyle sevilmedim, hiç böyle sevmedim. Beni hasretine mahkum ettin.." ifadalerini kullanmıştı.

Sanat dünyasından acı veda... Serhat Kılıç’ın anma törenine ünlü isimler akın etti! Çok özel bir yetenekti

ÜNLÜ İSİMLERDEN TAZİYE MESAJLARI

Ceyhun Fersoy: Ergun plak abiiii Ne günler yaşadık beraber. Seni çok iyi ve güzel hatırlayacağım. Kendine orada iyi bak çok yetenekli abim

Sanat dünyasından acı veda... Serhat Kılıç’ın anma törenine ünlü isimler akın etti! Çok özel bir yetenekti

Türkü Su Demirel: Ahh Serhat abi. Işıklar içinde uyu güzel insan...

Sanat dünyasından acı veda... Serhat Kılıç’ın anma törenine ünlü isimler akın etti! Çok özel bir yetenekti

Rüzgar Aksoy: Canım abim neden...

Sanat dünyasından acı veda... Serhat Kılıç’ın anma törenine ünlü isimler akın etti! Çok özel bir yetenekti

Asuman Dabak: Mekanın cennet olsun. Ah be canım delibaş Serhatcı'ğımız. Çok üzgünüm.

Sanat dünyasından acı veda... Serhat Kılıç’ın anma törenine ünlü isimler akın etti! Çok özel bir yetenekti

Sedef Avcı: Çok erken olmadı mı be Serhat? İnanılmaz üzgünüm. Yolun ışık olsun.

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