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Sanat dünyasından acı veda... Serhat Kılıç’ın anma törenine ünlü isimler akın etti! 'Çok özel bir yetenekti'
Giriş Tarihi: 07.09.2026 11:46
Güncelleme Tarihi: 07.09.2026 13:18
Sanat dünyasından acı veda... Serhat Kılıç’ın anma törenine ünlü isimler akın etti! "Çok özel bir yetenekti"
'Seksenler' dizisindeki 'Ergun Plak' karakteriyle hafızalara kazınan ve 'Söz' ile 'Kuruluş Osman' gibi başarılı yapımlardaki rolleriyle geniş kitlelere ulaşan ünlü oyuncu Serhat Kılıç, 5 Eylül Perşembe günü İstanbul Kağıthane'deki evinde 51 yaşında ölü bulundu. Acı haberiyle tüm Türkiye'yi sarsan oyuncu için son olarak Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde duygusal bir anma töreni düzenlendi.