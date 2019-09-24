Sanat Güneşi Zeki Müren’in 23. ölüm yıl dönümü! İşte Zeki Müren’in bilinmeyenleri…

Türkiye'nin "Sanat Güneşi" olarak anılan sanatçı Zeki Müren, vefatının 23. yılında anılıyor. Sanat camiasının duayen ismi Zeki Müren ölüm yıl dönümünde yine unutulmadı. Farklı tarzı ve bakış açısıyla her zaman dikkat çeken sanatçı, Klasik Türk müziğinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilirdi. Zeki Müren Bursa'da doğup büyümüştür. Sanat adı altında birçok çalışması olan Müren hem besteci hem söz yazarıydı. Bunun akabinde oyunculuk tecrübesi de olan Zeki Müren'in hayatı dolu dolu geçmiştir. İşte Zeki Müren'in hiç bilinmeyen fotoğrafları ve hakkında merak edilenleri…