Sanat Güneşi Zeki Müren’in 23. ölüm yıl dönümü! İşte Zeki Müren’in bilinmeyenleri…

Sayısız besteye sahip olan Müren, on yedi yaşındayken bestelediği "Zehretme hayatı bana cânânım" şarkısı bestelediği ilk şarkıdır. "Şimdi Uzaklardasın" (suzinâk), "Manolyam" (kürdilihicazkâr), "Bir Demet Yasemen", "Gözlerinin İçine Başka Hayal Girmesin" (nihavend) güfteli, "Elbet Bir Gün Buluşacağız" gibi şarkıları en biline ve sevilen parçalardır.

Zeki Müren 1954'te Beklenen Şarkı adlı filmiyle oyunculuğa başladı. Bu filmin ardından şarkılarının çoğunu kendisinin bestelediği 18 filmde daha yer aldı. 1965'te de Arena Tiyatrosu tarafından sahneye koyulan Çay ve Sempati adlı oyunda baş rolü oynadı.