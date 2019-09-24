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  • Sanat Güneşi Zeki Müren’in 23. ölüm yıl dönümü! İşte Zeki Müren’in bilinmeyenleri…

’in 23. ölüm yıl dönümü! İşte Zeki Müren’in bilinmeyenleri…

Türkiye'nin "" olarak anılan sanatçı , vefatının 23. yılında anılıyor. Sanat camiasının duayen ismi yıl dönümünde yine unutulmadı. Farklı tarzı ve bakış açısıyla her zaman dikkat çeken sanatçı, Klasik Türk müziğinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilirdi. Zeki Müren Bursa'da doğup büyümüştür. Sanat adı altında birçok çalışması olan Müren hem besteci hem söz yazarıydı. Bunun akabinde oyunculuk tecrübesi de olan Zeki Müren'in hayatı dolu dolu geçmiştir. İşte Zeki Müren'in hiç bilinmeyen fotoğrafları ve hakkında merak edilenleri…

Giriş Tarihi: 24.09.2019 10:35 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 10:52
Sanat Güneşi Zeki Müren’in 23. ölüm yıl dönümü! İşte Zeki Müren’in bilinmeyenleri…

Zamanın ötesinde bir yıldız olan ölüm yıl dönümünde anılıyor. '' Zeki Müren, vefatının 23. yıl dönümünde çok sevdiği Bodrum'da konser düzenlendi. Sanat dünyasının efsanevi ismi Zeki Müren'in hayatı merak konusu oldu. Gündemde trend isimler arasında yer alan besteci, söz yazarı, yorumcu Zeki Müren hayat hikayesi ve bilinmeyenlerini haberimizde derledik. Kibar konuşmasıyla ve sesinin naifliğiyle bir neslin en büyük idolü olan Zeki Müren günümüzde de unutulmayan isimler arasında yer alıyor.

İşte Zeki Müren hayatı ve hakkında bilinmeyenleri…

Sanat Güneşi Zeki Müren’in 23. ölüm yıl dönümü! İşte Zeki Müren’in bilinmeyenleri…

ZEKİ MÜREN KİMDİR?

Müren, 6 Aralık 1931 tarihinde Bursa'nın Hisar semtinde tek çocuk olarak dünyaya geldi. Ailesi Üsküp'ten göç etti. Babası kereste tüccarıydı. İlkokulu Bursa Osmangazi İlkokulunda okudu. İlkokul yıllarında yeteneği öğretmenleri tarafından keşfedildi ve müzikli okul müsamerelerinde gözde haline geldi. Hayatındaki ilk rolü, bu müsamerelerden birindeki çoban rolüdür. Ortaokulu Bursa'da, Tahtakale'deki 2. ortaokulda tamamladı. Ortaokulun ardından İstanbul'daki Boğaziçi Lisesi'ne gitti ve bu okulu birincilikle bitirdi. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisine girdi. Yüksek Süsleme Bölümü Sabih Gözen atölyesinden mezun oldu.

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Sanat Güneşi Zeki Müren’in 23. ölüm yıl dönümü! İşte Zeki Müren’in bilinmeyenleri…

Askerliğini 1957-1958 yıllarında yedek subay olarak Ankara Piyade Okulu, İstanbul Harbiye Temsil Bürosu ve Çankırı'da yaptı.

İSTANBUL RADYOSUNDA İLK CANLI KONSERİNİ VERDİ

, 1950 yılında üniversite zamanında TRT İstanbul Radyosunun açtığı ve 186 adayın katıldığı solist sınavını birincilikle kazandı. 1 Ocak 1951'de, İstanbul Radyosunda canlı olarak yayımlanan bir programda çok beğenilen ilk radyo konserini verdi. Konserden sonra Hamiyet Yüceses stüdyoyu arayarak kendisini tebrik etti. Aynı zaman içerisinde klarnet sanatçısı Şükrü Tunar, 'i kendisine ait plak fabrikasına götürerek kendi eseri olan "Muhabbet Kuşu" şarkısını plağa doldurttu. Bu plak sayesinde Müren tüm Anadolu'da tanındı.

Sanat Güneşi Zeki Müren’in 23. ölüm yıl dönümü! İşte Zeki Müren’in bilinmeyenleri…

İLK ALTIN PLAK ÖDÜLÜNÜ ALAN İSİM OLDU

Maksim Gazinosu sahnelerinde 11 yıl Behiye Aksoy ile sahne alan sanatçı, 1976'da Londra'daki Royal Albert Hall'da konser vererek bu mekânda sahne alan ilk Türk sanatçı oldu. 600'ü aşkın plak ve kaset doldurdu. Plağa okuduğu ilk şarkı Şükrü Tunar'ın "Bir Muhabbet Kuşu" güfteli şarkısıdır. Müren 1955'te "Manolyam" adlı şarkısıyla Türkiye'de ilk kez verilen Altın Plak Ödülü'nü kazandı. 1991 yılında Devlet Sanatçısı seçildi.

Sanat Güneşi Zeki Müren’in 23. ölüm yıl dönümü! İşte Zeki Müren’in bilinmeyenleri…

Sayısız besteye sahip olan Müren, on yedi yaşındayken bestelediği "Zehretme hayatı bana cânânım" şarkısı bestelediği ilk şarkıdır. "Şimdi Uzaklardasın" (suzinâk), "Manolyam" (kürdilihicazkâr), "Bir Demet Yasemen", "Gözlerinin İçine Başka Hayal Girmesin" (nihavend) güfteli, "Elbet Bir Gün Buluşacağız" gibi şarkıları en biline ve sevilen parçalardır.

1954'te Beklenen Şarkı adlı filmiyle oyunculuğa başladı. Bu filmin ardından şarkılarının çoğunu kendisinin bestelediği 18 filmde daha yer aldı. 1965'te de Arena Tiyatrosu tarafından sahneye koyulan Çay ve Sempati adlı oyunda baş rolü oynadı.

Sanat Güneşi Zeki Müren’in 23. ölüm yıl dönümü! İşte Zeki Müren’in bilinmeyenleri…

KALP KRİZİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Müren, kalp rahatsızlığı ve şeker hastalığı nedeniyle ölümünden önceki 6 yılını sahnelerden uzak geçirdi ve 24 Eylül 1996 günü, TRT İzmir Televizyonunda kendisi için düzenlenen tören sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Mezarı, memleketi Bursa'da Emirsultan Mezarlığında bulunuyor.

Sanat Güneşi Zeki Müren’in 23. ölüm yıl dönümü! İşte Zeki Müren’in bilinmeyenleri…

HAYATI BOYUNCA HİÇ EVLENMEDİ

, yaşamı boyunca hiç evlenmedi ve 1950'li dönemde sıra dışı tarzıyla dikkatleri çekmiştir.

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