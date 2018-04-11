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Sanatçı Burdur'da trafik kazası geçirdi

Türk halk müziği sanatçısı , Burdur'un Karamanlı ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Sol kolunda kırık olduğu belirlenen Kabaklı hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 11.04.2018 17:05 Güncelleme Tarihi: 11.04.2018 17:16
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Sanatçı Burdur'da trafik kazası geçirdi
Sanatçı Esat Kabaklı Burdur'da trafik kazası geçirdi

Türk halk müziği sanatçısı , Burdur'un Karamanlı ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası Isparta Şehir Hastanesinde ameliyat oldu.

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Sanatçı Burdur'da trafik kazası geçirdi
Sanatçı Esat Kabaklı Burdur'da trafik kazası geçirdi

ÖNCE MÜDAHALE EDİLEMEDİ

Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Ferudun Ruşen Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'nın kolunda kırığa ödemden dolayı önce müdahale edilemediğini söyledi.

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Sanatçı Burdur'da trafik kazası geçirdi
Sanatçı Esat Kabaklı Burdur'da trafik kazası geçirdi

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Ödem çözüldükten sonra Kabaklı'nın ameliyata alındığını aktaran Keskin, "Ön kol ikili kırık plak bir vidayla sabitleştirildi.

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Sanatçı Burdur'da trafik kazası geçirdi
Sanatçı Esat Kabaklı Burdur'da trafik kazası geçirdi

Ameliyattan çıkarılan Kabaklı'nın genel durumu iyi ve hayati tehlikesi yok. Akciğerindeki lezyon bugün daha iyi. Birkaç gün daha misafir edeceğiz." dedi.

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Sanatçı Burdur'da trafik kazası geçirdi
Sanatçı Esat Kabaklı Burdur'da trafik kazası geçirdi


HERKES ELİNDEN GELİNİ YAPTI
Kabaklı'nın eşi Necla Kabaklı ise eşi için herkesin elinden geleni yaptığını dile getirdi.

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Sanatçı Burdur'da trafik kazası geçirdi
Sanatçı Esat Kabaklı Burdur'da trafik kazası geçirdi

"ÇOK ŞÜKÜR, GÖRÜNCE RAHATLADIM"

Kabaklı, kaza haberini Fethiye'de aldığını belirterek, "Kazayı duyar duymaz ilk bulduğum otobüsle buraya geldim.

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Sanatçı Burdur'da trafik kazası geçirdi
Sanatçı Esat Kabaklı Burdur'da trafik kazası geçirdi

Çok şükür, görünce rahatladım." diye konuştu.

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