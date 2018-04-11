Sanatçı Esat Kabaklı Burdur'da trafik kazası geçirdi

Türk halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı, Burdur'un Karamanlı ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Sol kolunda kırık olduğu belirlenen Kabaklı hastaneye kaldırıldı. Türk halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı, Burdur'un Karamanlı ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası Isparta Şehir Hastanesinde ameliyat oldu. ÖNCE MÜDAHALE EDİLEMEDİ Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Ferudun Ruşen Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Esat Kabaklı'nın kolunda kırığa ödemden dolayı önce müdahale edilemediğini söyledi. HAYATİ TEHLİKESİ YOK Ödem çözüldükten sonra Kabaklı'nın ameliyata alındığını aktaran Keskin, Ön kol ikili kırık plak bir vidayla sabitleştirildi. Ameliyattan çıkarılan Kabaklı'nın genel durumu iyi ve hayati tehlikesi yok. Akciğerindeki lezyon bugün daha iyi. Birkaç gün daha misafir edeceğiz. dedi. HERKES ELİNDEN GELİNİ YAPTI Kabaklı'nın eşi Necla Kabaklı ise eşi için herkesin elinden geleni yaptığını dile getirdi. ÇOK ŞÜKÜR, GÖRÜNCE RAHATLADIM Kabaklı, kaza haberini Fethiye'de aldığını belirterek, Kazayı duyar duymaz ilk bulduğum otobüsle buraya geldim. Çok şükür, görünce rahatladım. diye konuştu.