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Haberler Galeri Şark Bülbülü'nün güzel Hatçe'siydi... 68 yaşındaki Yeşilçam güzeli Ayşen Cansev'in son hali "zaman acımasız" dedirtti!
Giriş Tarihi: 28.02.2023 09:48 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 09:49

Şark Bülbülü'nün güzel Hatçe'siydi... 68 yaşındaki Yeşilçam güzeli Ayşen Cansev'in son hali "zaman acımasız" dedirtti!

Türk sinemasında çok ayrı bir yeri olan Kemal Sunal'ın filmlerinden Şark Bülbülü'nün Hatçe'si Ayşen Cansev şimdilerde ne yapıyor? Kemal Sunal, Dinçer Çekmez, Ayşen Gruda gibi efsane isimlerin başrolde oynadığı Şark Bülbülü filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Şaban'ın beşik kertmesi Hatice yani Ayşen Cansev şimdilerde 68 yaşında. Defalarca izlesek de hiç bıkmayacağımız filmler arasında hiç kuşkusuz Kemal Sunal filmleri de yer alıyor. Şark Bülbülü'ü de bunlardan sadece biri. Şark Bülbülü'nün Hatçe'si Ayşen Cansev'in yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı. Yılların acımasız davrandığı Yeşilçam güzellerinden olan Şark Bülbülü'nün Hatice'si Ayşen Cansev'in son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...

Şark Bülbülü’nün güzel Hatçe’siydi... 68 yaşındaki Yeşilçam güzeli Ayşen Cansev’in son hali zaman acımasız dedirtti!

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Şark Bülbülü'nde Hatice rolünü canlandıran Ayşen Cansev herkesi şaşırttı. Cansev'in yıllar sonraki hali sosyal medyayı salladı. Şark Bülbülü'nün Hatçe'si Ayşen Cansev şimdilerde ne yapıyor?

Şark Bülbülü’nün güzel Hatçe’siydi... 68 yaşındaki Yeşilçam güzeli Ayşen Cansev’in son hali zaman acımasız dedirtti!

ŞARK BÜLBÜLÜ'NÜN KONUSU NE?

Başlık parasını toparlamak için İstanbul'a gelen Şaban'ın öyküsü anlatan filmde Zülfo Ağa, Şaban'ın beşik kertmesi Hatice'ye göz koyar.

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Şark Bülbülü’nün güzel Hatçe’siydi... 68 yaşındaki Yeşilçam güzeli Ayşen Cansev’in son hali zaman acımasız dedirtti!

Bu yüzden Şaban'ı da köyden kovar. Şaban da yüklü miktardaki başlık parasını kazanmak için İstanbul'a gitmek zorunda kalır.

Şark Bülbülü'nün güzel Hatçe'si Ayşen Cansev'in son hali "zaman acımasız" dedirtti | Video

İstanbul'da şöhreti yakalayan Şaban hem köyüne Ağa olarak döner hem de geçmişin intikamını alır...

Şark Bülbülü’nün güzel Hatçe’siydi... 68 yaşındaki Yeşilçam güzeli Ayşen Cansev’in son hali zaman acımasız dedirtti!

Kemal Sunal, Dinçer Çekmez, Ayşen Gruda gibi efsane isimlerin başrolde oynadığı Şark Bülbülü filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Şaban'ın beşik kertmesi Hatice yani Ayşen Cansev şimdilerde 68 yaşında.

Şark Bülbülü’nün güzel Hatçe’siydi... 68 yaşındaki Yeşilçam güzeli Ayşen Cansev’in son hali zaman acımasız dedirtti!

Şark Bülbülü'nün yeniden ekranlara gelmesiyle merak konusu olan Ayşen Cansev'in yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı.

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