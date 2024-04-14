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Haberler Galeri Şark Bülbülü'nün güzeller güzeli Hatçe'sine yıllar acımasız davrandı! İşte 69 yaşındaki Ayşen Cansev'in son hali...
Giriş Tarihi: 14.04.2024 08:54 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 10:02

Şark Bülbülü'nün güzeller güzeli Hatçe'sine yıllar acımasız davrandı! İşte 69 yaşındaki Ayşen Cansev'in son hali...

Kemal Sunal, Dinçer Çekmez, Ayşen Gruda gibi efsane isimlerin başrolde oynadığı Şark Bülbülü filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Şaban'ın beşik kertmesi Hatice yani Ayşen Cansev şimdilerde 69 yaşında. Türk sinemasında çok ayrı bir yeri olan Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden Şark Bülbülü'nün Hatçe'si Ayşen Cansev ne yapıyor? İzlemekten asla bıkmayacağımız filmler arasında hiç kuşkusuz Kemal Sunal filmleri de yer alıyor. Şark Bülbülü'ü de bunlardan sadece biri. Kemal Sunal'ın filmlerinden Şark Bülbülü'nün Hatçe'si Ayşen Cansev'in yıllar içindeki değişimi "zaman acımasız" dedirtti. Yılların acımasız davrandığı Yeşilçam güzellerinden olan Şark Bülbülü'nün Hatice'si Ayşen Cansev'in son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...

Şark Bülbülü’nün güzeller güzeli Hatçe’sine yıllar acımasız davrandı! İşte 69 yaşındaki Ayşen Cansev’in son hali...

Usta sanatçı Kemal Sunal'ın sevilen filmleri arasında yer alan Şark Bülbülü'nde Hatice rolünü canlandıran Ayşen Cansev şimdilerde ne yapıyor? Şark Bülbülü'nün Hatçe'si Ayşen Cansev şimdilerde 69 yaşında. Güzelliğiyle bir zamanlar baş döndüren Ayşen Cansev'in son haline "yıllar ona da acımamış" yorumları geliyor...

Şark Bülbülü’nün güzeller güzeli Hatçe’sine yıllar acımasız davrandı! İşte 69 yaşındaki Ayşen Cansev’in son hali...

ŞARK BÜLBÜLÜ'NÜN KONUSU NE?

Başlık parasını toparlamak için İstanbul'a gelen Şaban'ın öyküsü anlatan filmde Zülfo Ağa, Şaban'ın beşik kertmesi Hatice'ye göz koyar.

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Şark Bülbülü’nün güzeller güzeli Hatçe’sine yıllar acımasız davrandı! İşte 69 yaşındaki Ayşen Cansev’in son hali...

Bu yüzden Şaban'ı da köyden kovar. Şaban da yüklü miktardaki başlık parasını kazanmak için İstanbul'a gitmek zorunda kalır.

İstanbul'da şöhreti yakalayan Şaban hem köyüne Ağa olarak döner hem de geçmişin intikamını alır...

Şark Bülbülü’nün güzeller güzeli Hatçe’sine yıllar acımasız davrandı! İşte 69 yaşındaki Ayşen Cansev’in son hali...

Kemal Sunal, Dinçer Çekmez, Ayşen Gruda gibi efsane isimlerin başrolde oynadığı Şark Bülbülü filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Şaban'ın beşik kertmesi Hatice yani Ayşen Cansev şimdilerde 69 yaşında.

Şark Bülbülü’nün güzeller güzeli Hatçe’sine yıllar acımasız davrandı! İşte 69 yaşındaki Ayşen Cansev’in son hali...

Şark Bülbülü'nün yeniden ekranlara gelmesiyle merak konusu olan Ayşen Cansev'in yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı.

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