Şarkıcı Aydilge "Piyasa karaktersiz ünlülerle dolu" dedi eşi ise Mehmet Ali Erbil'e yüklendi "Ne kadar zevzekseniz o kadar popülersiniz"

İnsanın sevmediği şekilde yaşamaya devam etmesine gerek yok. Aynadaki halinden memnun olması lazım. Ama doz çok önemli. İlacı zehirden ayıran şey dozudur. Estetik, bağımlılığa dönüşebiliyor kalpte dolmayan şeyi doldurmaya çalışıyorlar orada. Hiçbir botoksla kalpteki boşluk dolmuyor. Estetikli, estetiksiz diye zorbalananlar var. Sistem yoktan sorun inşa ediyor.

Gündeme gelmek çok kolay. Özellikle bundan korunmaya çalışıyorum. Ne kadar ünlü olduğum değil de nasıl hatırlandığım daha önemli.

Biraz takipçi aldığında o alanın ünlüsü oluyor ve bunun bir kimlik değil etiket olduğunu bilmek gerekiyor. Bu ünlülük kavramının bir şahsiyet değil etiket olduğunu unutuyoruz ne yazık ki. Popüler karakter olmanız bir karakteriniz olduğu anlamına gelmez. Dolayısıyla karaktersiz bir popüler olacağıma daha azını olurum. Piyasada bir sürü karaktersiz popüler görüyoruz. İlla popüler karakterler, karakterlidir diye bir şey yok. Herkesin bunun farkına varması, bu ayrımı yapması lazım.