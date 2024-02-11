Giriş Tarihi: 11.02.2024 07:56
Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
08:02
Şarkıcı Aydilge "Piyasa karaktersiz ünlülerle dolu" dedi eşi ise Mehmet Ali Erbil'e yüklendi "Ne kadar zevzekseniz o kadar popülersiniz"
Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla A Para ekranlarında yayınlanan 'Biz Bize' programına bu hafta Türkiye güzeli, model, sunucu Demet Şener, şarkıcı Aydilge ile eşi Utku Barış Andaç, 'Ateş Kuşları' dizisinin 'Hacer'i Gonca Cilasun, şarkıcı Begüm Obiz ve oyuncu Ruhi Sarı konuk oldu. Aydilge, sanat dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı: "Gündeme gelmek çok kolay. Piyasada bir sürü karaktersiz ünlü var. Herkesin bu ayrımı yapması lazım". Demet Şener ise kariyeri ve çocuklarıyla ilgili çok özel açıklamalarda bulundu: "Ben zor bir çocuktum. Asi bir ergenlik geçirdim. Ama çocuklarım beni hiç üzmedi." İşte keyifli geçen programın satır başları...