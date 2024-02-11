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Haberler Galeri Şarkıcı Aydilge "Piyasa karaktersiz ünlülerle dolu" dedi eşi ise Mehmet Ali Erbil'e yüklendi "Ne kadar zevzekseniz o kadar popülersiniz"
Giriş Tarihi: 11.02.2024 07:56 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 08:02

Şarkıcı Aydilge "Piyasa karaktersiz ünlülerle dolu" dedi eşi ise Mehmet Ali Erbil'e yüklendi "Ne kadar zevzekseniz o kadar popülersiniz"

Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla A Para ekranlarında yayınlanan 'Biz Bize' programına bu hafta Türkiye güzeli, model, sunucu Demet Şener, şarkıcı Aydilge ile eşi Utku Barış Andaç, 'Ateş Kuşları' dizisinin 'Hacer'i Gonca Cilasun, şarkıcı Begüm Obiz ve oyuncu Ruhi Sarı konuk oldu. Aydilge, sanat dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı: "Gündeme gelmek çok kolay. Piyasada bir sürü karaktersiz ünlü var. Herkesin bu ayrımı yapması lazım". Demet Şener ise kariyeri ve çocuklarıyla ilgili çok özel açıklamalarda bulundu: "Ben zor bir çocuktum. Asi bir ergenlik geçirdim. Ama çocuklarım beni hiç üzmedi." İşte keyifli geçen programın satır başları...

İLKER GEZİCİ
Şarkıcı Aydilge Piyasa karaktersiz ünlülerle dolu dedi eşi ise Mehmet Ali Erbil’e yüklendi Ne kadar zevzekseniz o kadar popülersiniz

A PARA'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize'nin bu haftaki konukları Türkiye güzeli, model, sunucu Demet Şener, şarkıcı Aydilge ile eşi Utku Barış Andaç, 'Ateş Kuşları' dizisinin 'Hacer'i Gonca Cilasun, şarkıcı Begüm Obiz ve oyuncu Ruhi Sarı idi.

Şarkıcı Aydilge Piyasa karaktersiz ünlülerle dolu dedi eşi ise Mehmet Ali Erbil’e yüklendi Ne kadar zevzekseniz o kadar popülersiniz

AYDİLGE
NE KADAR ÜNLÜ OLDUĞUM DEĞİL NASIL HATIRLANDIĞIM ÖNEMLİ
Sahte Öpüşler adlı şarkım çıktı son olarak. Annelik kutsal. Ama bazıları kendi yaşayamadıklarını çocuklara empoze ediyorlar. Evlilikten sıkıldıklarında evliliği kurtarmak için çocuk yapıyorlar.
Şarkımda her şeyin yapaylaşması, tüketim haline getirilmesinden bahsediyorum. İçi boş balonlarla, bulunduğu yeri hak etmeyen, olmaması gereken yerlere yükselen insanların aslında ufacık bir iğneyle sönebileceklerini söylüyorum.
Nasıl göründüğümüz kim olduğumuzun önüne geçmeye başladığında problem başlıyor. Dedem, içeride neyi eksik de dışarıyı bu kadar kabartıyor. Neyi kapatmaya çalışıyor derdi.

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Şarkıcı Aydilge Piyasa karaktersiz ünlülerle dolu dedi eşi ise Mehmet Ali Erbil’e yüklendi Ne kadar zevzekseniz o kadar popülersiniz

İnsanın sevmediği şekilde yaşamaya devam etmesine gerek yok. Aynadaki halinden memnun olması lazım. Ama doz çok önemli. İlacı zehirden ayıran şey dozudur. Estetik, bağımlılığa dönüşebiliyor kalpte dolmayan şeyi doldurmaya çalışıyorlar orada. Hiçbir botoksla kalpteki boşluk dolmuyor. Estetikli, estetiksiz diye zorbalananlar var. Sistem yoktan sorun inşa ediyor.
Gündeme gelmek çok kolay. Özellikle bundan korunmaya çalışıyorum. Ne kadar ünlü olduğum değil de nasıl hatırlandığım daha önemli.
Biraz takipçi aldığında o alanın ünlüsü oluyor ve bunun bir kimlik değil etiket olduğunu bilmek gerekiyor. Bu ünlülük kavramının bir şahsiyet değil etiket olduğunu unutuyoruz ne yazık ki. Popüler karakter olmanız bir karakteriniz olduğu anlamına gelmez. Dolayısıyla karaktersiz bir popüler olacağıma daha azını olurum. Piyasada bir sürü karaktersiz popüler görüyoruz. İlla popüler karakterler, karakterlidir diye bir şey yok. Herkesin bunun farkına varması, bu ayrımı yapması lazım.

Şarkıcı Aydilge Piyasa karaktersiz ünlülerle dolu dedi eşi ise Mehmet Ali Erbil’e yüklendi Ne kadar zevzekseniz o kadar popülersiniz

UTKU BARIŞ ANDAÇ
MEHMET ALİ ERBİL HİÇ İYİ ÖRNEK OLMADI
Müziğe bağlamayla başladım lisede. Sonra keman ve piyanoyla devam ettim. 23 yıldır çalışıyorum.
Anne tarafım Mengenli, mutfakla da aram çok iyidir. Şeflik ve eğitimcilik kariyerine devam ediyorum. Çevrim için keman atölyesi veriyorum. İmkânı olmayan çocuklara destek olmaya çalışıyorum. Ebeveynler çok inatçı oluyorlar. Çocuklarını yarış atı gibi görüyorlar. Hâlbuki çocuk istemiyor çoğu zaman. Ondaki mutsuzluğu görüyorum. Sırf bu yüzden bunu görüp dersi bıraktığım çok olmuştur. Her şeyden önce çocuklarına danışmaları gerekir. Neyi sevip sevmediğini bilirlerse ona göre yönlendirmek gerekir.
Revaçta olan şey karaktersizlik maalesef. Ne kadar zevzekseniz o kadar popüler oluyorsunuz. Bu noktada Mehmet Ali Erbil çok büyük mimardır. Çocukluğumda sunduğu programları hatırlıyorum da hiç iyi örnek olduğunu düşünmüyorum.

Şarkıcı Aydilge Piyasa karaktersiz ünlülerle dolu dedi eşi ise Mehmet Ali Erbil’e yüklendi Ne kadar zevzekseniz o kadar popülersiniz

DEMET ŞENER
GÜNDEME GELMEK ÇOK KOLAY
Hepimizin gözünün önünde büyüdüler. Çocuklarımla çok ilgilendim, doyasıya bütün hallerini yaşadım. Bazen çocukluklarını özlüyorum. Artık özgür oldular. Sakin efendi bir hayatları var. Onları sansasyonel olayların içinde göremezsiniz. İrem 18'i bitiriyor. Ömer 16'ya giriyor. Ömer Real Madrid'de oynuyor. Bir ayağım İspanya'da. Hem anne olarak hem de bir Türk olarak müthiş bir gurur. Hem okul hem antrenmanlar çok yoğun bir tempoda çalışıyor.

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