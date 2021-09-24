Şarkıcı Aynur Aydın oyuncu oluyor! "Aşırı saçma ve görmemiş bir kadını oynamak istiyorum"

Sor Gel şarkın yine dillere dolanmaya başlamışken bu parça yeniden nasıl bir heyecan senin için? Yapmış olmak için yaptığın bir şarkı mı yoksa ayrı bir önemi var mı?

Yapmış olmak için yaptığımız projelerimiz oldu. Yalan yok. Ama bu şarkı çok uzun sürek üzerine çalıştığım, büyük emek verdiğim bir projeydi. Sor Gel'in çok farklı bir kafası var. Sanki sürekli mood değiştiriyor. Tropikal bir şekilde başlıyor, sonra hüzne bağlıyor oradan çıkıp halay ritmine geçiyor. Tatlı ve kendimi bulduğum bir şarkıydı. Klibi de çok tatlı oldu, tatlı bir partnerim vardı. Çok sıcak ve samimi bir klip oldu. Bundan önce kendimi soğuk ve mesafeli görmeyi seviyordum. Ama bu sefer o kadından çok sıkıldım. Artık insanların Aynur'u tanımasını istedim. Çünkü aslında benim Aynur Aydın'la uzaktan yakından ilgim yok. Beni tanıyanlar bunu çok iyi bilir. Ben böyle bir kadın yarattım. Çünkü o mesafeli ve soğuk kadın duruşu çok hoşuma gidiyordu. Ama gerçek hayatta hiç öyle değilim. Aksine gerçekte son derece cıvık ve saçma bir yapıya sahibim.