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Haberler Galeri Şarkıcı Aynur Aydın oyuncu oluyor! "Aşırı saçma ve görmemiş bir kadını oynamak istiyorum"
Giriş Tarihi: 24.09.2021 11:39 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 11:49

Şarkıcı Aynur Aydın oyuncu oluyor! "Aşırı saçma ve görmemiş bir kadını oynamak istiyorum"

Yeni şarkısı Sor Gel'in heyecanını yaşayan Aynur Aydın Bi Başka Youtube kanalında Melis Güvenç'in konuğu oldu. Programda hayatına dair birçok konuya değinen Aydın, çok fazla dizi teklifi geldiğini ve oyunculuk dersleri almaya başladığını söyledi. Ekrana çok yakıştırıldığını anlatan Aynur Aydın, "Aşırı saçma ve görmemiş bir kadını oynamak istiyorum. Ama yeteneğim var mı bilmiyorum. Varsa oyunculuğa devam ederim, yoksa kenara çekilirim" dedi.

Şarkıcı Aynur Aydın oyuncu oluyor! Aşırı saçma ve görmemiş bir kadını oynamak istiyorum

Sor Gel şarkısıyla bu kez karşımıza alışık olduğumuz soğuk ve mesafeli bir kadın yerine, sıcak ve samimi halleriyle çıkan Aynur Aydın hayatına ve kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yurt dışına yönelik yeni şarkı hazırlığında olduğunu anlatan Aydın aynı zamanda oyunculuğa da göz kırptı. 10 yıllık kariyer yolculuğunda neler yaşadığını konuk olduğu Bi Başka Youtube kanalında Melis Güvenç'e anlatan Aynur Aydın ünlü olmakla ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aydın, "Ünlü olmak çok tehlikeli. Ailenin ve arkadaşlarının seni tanıması neden yetmiyor? Neden tüm dünya seni tanısın isterin? Şimdiki aklım olsa asla ünlü olmazdım" dedi.

Şarkıcı Aynur Aydın oyuncu oluyor! Aşırı saçma ve görmemiş bir kadını oynamak istiyorum

Sor Gel şarkın yine dillere dolanmaya başlamışken bu parça yeniden nasıl bir heyecan senin için? Yapmış olmak için yaptığın bir şarkı mı yoksa ayrı bir önemi var mı?

Yapmış olmak için yaptığımız projelerimiz oldu. Yalan yok. Ama bu şarkı çok uzun sürek üzerine çalıştığım, büyük emek verdiğim bir projeydi. Sor Gel'in çok farklı bir kafası var. Sanki sürekli mood değiştiriyor. Tropikal bir şekilde başlıyor, sonra hüzne bağlıyor oradan çıkıp halay ritmine geçiyor. Tatlı ve kendimi bulduğum bir şarkıydı. Klibi de çok tatlı oldu, tatlı bir partnerim vardı. Çok sıcak ve samimi bir klip oldu. Bundan önce kendimi soğuk ve mesafeli görmeyi seviyordum. Ama bu sefer o kadından çok sıkıldım. Artık insanların Aynur'u tanımasını istedim. Çünkü aslında benim Aynur Aydın'la uzaktan yakından ilgim yok. Beni tanıyanlar bunu çok iyi bilir. Ben böyle bir kadın yarattım. Çünkü o mesafeli ve soğuk kadın duruşu çok hoşuma gidiyordu. Ama gerçek hayatta hiç öyle değilim. Aksine gerçekte son derece cıvık ve saçma bir yapıya sahibim.

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Şarkıcı Aynur Aydın oyuncu oluyor! Aşırı saçma ve görmemiş bir kadını oynamak istiyorum

Soğuk mesafeli kadın duruşu Aynur Aydın markası için çizilmiş bir resimdi… Peki neden böyle bir duruşla çıkmayı tercih ettin?

İlk ben 2011 yılında çıkış yaptım. O zamanlar o mesafe, boş bakış, coolluk modaydı. Ama artık dünya hiç öyle bir yer değil. Ki bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü öbür kadın çok yorucuydu.

Geriye dönsen peki bu mesafe ve soğukluk yerine daha samimi ve sıcak bir Aynur Aydın yaratır mıydın?

Onun mümkünatı yoktu çünkü yaptığım müziği çok severek yaptım. 12 Çeşit La La albümündeki şarkılar o kadar güzeldi ki ve o şarkılarda otomatik olarak o kadına dönüşüyordun. Ama dönemsel bir ruh hali olduğunu da düşünüyorum. Mesela bu dönemde de insanın tek ihtiyacı olan şey samimiyet ve sıcaklık. 2012'de dünya biraz daha güzeldi ve o coolluk sana eşlik edebiliyordu. Ama dünya şu anda o kadar sevgiye ve samimiyete muhtaç ki o mesafeli duruşa şuan yer yok.

Şarkıcı Aynur Aydın oyuncu oluyor! Aşırı saçma ve görmemiş bir kadını oynamak istiyorum

Çoğu hit olmuş 30'dan fazla şarkın var. Zaman geçtikçe de şarkılarının ve kliplerinin ne kadar farklı ve iyi olduğu daha iyi anlaşılıyor. Peki senin böyle bir gözlemin var mı? Sence şarkılarının kıymeti zamanla daha mı iyi anlaşılıyor?

Şahsen böyle bir gözlemim yok. Şarkılarımı yaparken en iyisini yapmaya çalışıyorum o an. Ederi de neyse insanlar o kadar dinliyor. Ama bu hep öyle olacağı anlamına gelmez. Belki 5-10 yıl sonra daha çok rağbet görür. Bu tabii ki beni daha çok mutlu eder. Ama bugüne kadar yaptığım her şeyden mutluyum. Arada benim de boşluğuma denk gelip yaptığım faso fiso işler olmuştur. Ama içimden ne gelirse de onu yaptım. İçimdeki o çocuğun hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyorum.

Şarkıcı Aynur Aydın oyuncu oluyor! Aşırı saçma ve görmemiş bir kadını oynamak istiyorum

"Bir dizi projem olabilir"

Peki şu an o çocuğun hayallerinde neler var?

Yeni şarkılar hazırlıyoruz. Bir sound değişikliğine gideceğiz. Belki bir dizi projem olabilir. Ekrana beni çok yakıştırıyorlar. Açıkçası bende denemek istiyorum ama biraz da ürküyorum. Çünkü çok zaman ve disiplin gerektiren bir iş.

Nasıl bir rol oynamak isterin?

Çok saçma bir rolde oynamak isterim. Aşırı görmemişi ve aşırı saçma bir kadını canlandırmak isterim.

Sana hep şuh kadın rolleri yakıştırılmasına ne diyorsun?

Çok ilginç… Aslında hiç öyle bir kadın değilim. Şuh kadın olmakla uzaktan yakından ilgim yok.

Oynarken kendini deforme edebilir misin? Çirkin görünmekten korkar mısın?

Hayır korkmam çünkü bu yaşla da alakalı bir şey sanırım. O çirkin gözükme kaygısı bir yerden sonra gidiyor. Bunun ne kadar önemsiz olduğunu fark ediyorsun. İnsanın içindeki o duygu ve sevgiyle otomatik olarak güzelleşiyorsun.

Oyunculuk eğitimi almaya başladın mı?

Evet aldım. Ama şimdi özel derslere başlayacağım. Ama bu işte yetenekli miyim emin değilim. Yaptığım işlerde çok iyi olmak istiyorum. Yoksa anlamını benim için yitiriyor. Benden daha iyi bu işi yapan insanlar varsa ben niye varım diye düşünüyorum. Eğer bu işte iyiysem yola devam, değilsem kenara çekileceğim.

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