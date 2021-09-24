Şarkıcı Aynur Aydın oyuncu oluyor! "Aşırı saçma ve görmemiş bir kadını oynamak istiyorum"

"Bir dizi projem olabilir"
Peki şu an o çocuğun hayallerinde neler var?
Yeni şarkılar hazırlıyoruz. Bir sound değişikliğine gideceğiz. Belki bir dizi projem olabilir. Ekrana beni çok yakıştırıyorlar. Açıkçası bende denemek istiyorum ama biraz da ürküyorum. Çünkü çok zaman ve disiplin gerektiren bir iş.
Nasıl bir rol oynamak isterin?
Çok saçma bir rolde oynamak isterim. Aşırı görmemişi ve aşırı saçma bir kadını canlandırmak isterim.
Sana hep şuh kadın rolleri yakıştırılmasına ne diyorsun?
Çok ilginç… Aslında hiç öyle bir kadın değilim. Şuh kadın olmakla uzaktan yakından ilgim yok.
Oynarken kendini deforme edebilir misin? Çirkin görünmekten korkar mısın?
Hayır korkmam çünkü bu yaşla da alakalı bir şey sanırım. O çirkin gözükme kaygısı bir yerden sonra gidiyor. Bunun ne kadar önemsiz olduğunu fark ediyorsun. İnsanın içindeki o duygu ve sevgiyle otomatik olarak güzelleşiyorsun.
Oyunculuk eğitimi almaya başladın mı?
Evet aldım. Ama şimdi özel derslere başlayacağım. Ama bu işte yetenekli miyim emin değilim. Yaptığım işlerde çok iyi olmak istiyorum. Yoksa anlamını benim için yitiriyor. Benden daha iyi bu işi yapan insanlar varsa ben niye varım diye düşünüyorum. Eğer bu işte iyiysem yola devam, değilsem kenara çekileceğim.