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Haberler Galeri Şarkıcı Buray, ödül törenine sevgilisi Ezgi Şenler’le katılmıştı! Ezgi Şenler’den Buray’a aşk öpücüğü!
Giriş Tarihi: 14.06.2023 20:12 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 20:12

Şarkıcı Buray, ödül törenine sevgilisi Ezgi Şenler’le katılmıştı! Ezgi Şenler’den Buray’a aşk öpücüğü!

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden şarkıcı Buray, geçtiğimiz yıllarda Ayşe Özyılmazel'le birlikteliğinden adından sıkça söz ettirmişti. Özel hayatıyla magazin gündeminde yer alan Buray, bu kez yeni aşkıyla gündemde! İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Buray ve Ezgi Şenler çifti, dün gerçekleşen bir ödül törenine birlikte katıldı. El ele ilk kez basının karşısına geçen çiftten Ezgi Şenler, tören sonrası Buray'ı öpmelere doyamadı. Ünlü çift ise bu anları sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi. İşte Buray ve Ezgi Şenler'in o pozu!

Şarkıcı Buray, ödül törenine sevgilisi Ezgi Şenler’le katılmıştı! Ezgi Şenler’den Buray’a aşk öpücüğü!

Türk pop müziğinin sevilen ismi Buray, özel hayatıyla da merak edilen ünlü isimler arasında yer alıyor.

Şarkıcı Buray, ödül törenine sevgilisi Ezgi Şenler’le katılmıştı! Ezgi Şenler’den Buray’a aşk öpücüğü!

BURAY YENİ AŞKIYLA GÜNDEMDE!

Özel hayatıyla magazin gündeminde yer alan Buray, bu kez yeni aşkıyla gündemde!

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Şarkıcı Buray, ödül törenine sevgilisi Ezgi Şenler’le katılmıştı! Ezgi Şenler’den Buray’a aşk öpücüğü!

ÖDÜL TÖRENİNE BİRLİKTE KATILDILAR!

İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Buray ve Ezgi Şenler çifti, dün gerçekleşen bir ödül törenine birlikte katıldı.

Şarkıcı Buray, ödül törenine sevgilisi Ezgi Şenler’le katılmıştı! Ezgi Şenler’den Buray’a aşk öpücüğü!

SEVGİLİSİNİ ÖPMELERE DOYAMADI

El ele ilk kez basının karşısına geçen çiftten Ezgi Şenler, tören sonrası Buray'ı öpmelere doyamadı.

Şarkıcı Buray, ödül törenine sevgilisi Ezgi Şenler’le katılmıştı! Ezgi Şenler’den Buray’a aşk öpücüğü!

İŞTE O POZ!

Ünlü çift ise bu anları sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi. İşte Buray ve Ezgi Şenler'in o pozu!

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