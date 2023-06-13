Şarkıcı Buray gönlünü oyuncu Ezgi Şenler’e kaptırmıştı! Aşklarını sır gibi saklayan çift el ele ödül töreninde ortaya çıktı! | Video
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden şarkıcı Buray’ın ünlü oyuncu Ezgi Şenler’le birlikte olduğu söyleniyordu. İlişkilerini sır gibi saklayan ve aşklarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Buray ve Ezgi Şenler, ilk kez bir ödül törenine birlikte katıldı. Ünlü çift, el ele ödül törenine katıldığı anlar ise kameralara yansıdı. İşte Buray ve Ezgi Şenler’in el ele kameraya yansıyan o anları!
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