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Haberler Galeri Şarkıcı Ceylan bu sefer abarttı! Halay çekerken kendinden böyle geçti...
Giriş Tarihi: 28.01.2025 12:28 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 12:29

Şarkıcı Ceylan bu sefer abarttı! Halay çekerken kendinden böyle geçti...

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Ceylan'ın son konserinde yaptığı danslar hayranlarını şaşkına çevirdi. Halay çekerken dozu abartan ünlü şarkıcı bakın nasıl görüntülendi...

Şarkıcı Ceylan bu sefer abarttı! Halay çekerken kendinden böyle geçti...

Şarkıcı Ceylan 1970'lerin sonlarından beri Türk müzik dünyasının önemli seslerinden biri.

Şarkıcı Ceylan bu sefer abarttı! Halay çekerken kendinden böyle geçti...

Kariyeri boyunca birçok başarılı albüme imza atmış ve "Ah İstanbul", "Silemezler Gönlümden" gibi hit şarkılara sahip ünlü isim bu sefer ise sahne performansıyla gündem oldu.

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Şarkıcı Ceylan bu sefer abarttı! Halay çekerken kendinden böyle geçti...

Halay çekerken kendinden geçen şarkıcı, takipçilerini şaşırttı.

Şarkıcı Ceylan bu sefer abarttı! Halay çekerken kendinden böyle geçti...

İşte o konserinden görüntüler...

Şarkıcı Ceylan halay çekerken adeta kendinden geçti! İşte o anlar… | Video

Şarkıcı Ceylan bu sefer abarttı! Halay çekerken kendinden böyle geçti...

Ünlü sanatçı, oğlu Yiğitcan ve kızı Melodi ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak altına "Şuraya evlatlarıyla gurur duyan bir anne bırakıyorum…" notunu düştü. Paylaşım, kısa sürede gündem olmuştu.

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