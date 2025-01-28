Şarkıcı Ceylan bu sefer abarttı! Halay çekerken kendinden böyle geçti...

Şarkıcı Ceylan 1970'lerin sonlarından beri Türk müzik dünyasının önemli seslerinden biri. Kariyeri boyunca birçok başarılı albüme imza atmış ve 'Ah İstanbul', 'Silemezler Gönlümden' gibi hit şarkılara sahip ünlü isim bu sefer ise sahne performansıyla gündem oldu. Halay çekerken kendinden geçen şarkıcı, takipçilerini şaşırttı. İşte o konserinden görüntüler... Şarkıcı Ceylan halay çekerken adeta kendinden geçti! İşte o anlar... | Video Ünlü sanatçı, oğlu Yiğitcan ve kızı Melodi ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak altına 'Şuraya evlatlarıyla gurur duyan bir anne bırakıyorum…' notunu düştü. Paylaşım, kısa sürede gündem olmuştu. Ceylan'ın, çocuklarına duyduğu sevgi ve bağlılık her fırsatta hayranlarının takdirini topluyor. Oğlu Yiğitcan'ın eğitim hayatındaki başarıları ve kızı Melodi'nin zarif tarzıyla dikkat çekmesi, Ceylan'ın gurur kaynağı olmayı sürdürüyor. Anne ve çocukları arasındaki samimi ilişki, sanatçının takipçileri tarafından da örnek gösteriliyor. Paylaşımın ardından hayranlarından gelen 'Maşallah, ne güzel bir aile!' ve 'Annelik sana çok yakışıyor!' gibi yorumlar, Ceylan'ın anne kimliğiyle de ne kadar sevildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Ceylan, kariyeri boyunca kazandığı başarıların yanı sıra aile hayatındaki dengeyi korumasıyla da ilham veriyor. İŞTE O GÖNDERİ! Şarkıları kadar sıcak aile tablolarıyla da gündem olan sanatçı, bu paylaşımıyla hem duygulandırdı hem de hayranlarından tam not aldı. DİĞER TÜRKÜCÜLER VE ÇOCUKLARINI DA BİLİYOR MUSUNUZ? Ünlü türkücü Berdan Mardini, Fatoş Yelliler ile zorlu bir boşanma süreci yaşamıştı. Fatoşi Yelliler ile biten evliliği sonrası Mardini, sıkıntılı günlerini 2 evladı sayesinde atlatmıştı. Berdan Mardini'nin çocukları Miran ve Ezmira kocaman oldu. Evlatları adeta babalarının boyuna yetişti...Fatoş Yelliler'den 2021 yılında olaylı şekilde boşanan şarkıcı, geçtiğimiz aylarda Dilara Talay ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Fatoş Yelliler ile yaptığı evlilik eşinin ihaneti yüzünden biten şarkıcı, 'Evliliği düşünüyor musunuz?' sorusuna geçtiğimiz aylarda şu yanıtı vermişti: Hiç olmayacak dediğimiz şeyleri yapabilirsiniz. 'Asla evlenemeyeceğim' demiyorum. Vicdansız ve merhametsiz bir insanla imza atacağına, önemli olan vicdanlı ve merhametli biriyle birlikte olmak. Bir kağıt parçasının bir önemi yok. Evliliğe karşı değilim. İki insanın birini sevmesi zaten evliliktir. Berdan Mardini, Fatoş Yelliler ile boşandıktan sonra sıkıntılı günlerini 2 evladı sayesinde atlatmıştı. Berdan Mardini'nin çocukları Miran ve Ezmira kocaman oldu. Evlatları adeta babalarının boyuna yetişti... Berdan Mardini kendi adını taşıyan kozmetik markasının ilk mağazasını açtı. Açılışta çocukları Miran ve Ezmira'nın son hali dikkat çekti. İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü türkücüler ve çocukları... SONGÜL KARLI SONGÜL KARLI- OĞLU EFE FURKAN GÜMÜŞ MAHMUT TUNCER MAHMUT TUNCER- KIZI GİZEM TUNCER İBRAHİM ERKAL İBRAHİM ERKAL- KIZI ELİF SU ERKAL CENGİZ KURTOĞLU CENGİZ KURTOĞLU- OĞLU AYDIN KURTOĞLU YILDIZ TİLBE YILDIZ TİLBE- KIZI SEZEN BURÇİN İZZET ALTUNMEŞE İZZET ALTUNMEŞE- OĞLU FIRAT ALTUNMEŞE ELİF KARLI ELİF KARLI- KIZI ECEN NAZ MUSTAFA TOPALOĞLU MUSTAFA TOPALOĞLU- OĞLU ÇAĞLAYAN TOPALOĞLU CEYLAN CEYLAN- KIZI MELODİ BOZKURT YAVUZ BİNGÖL YAVUZ BİNGÖL- KIZI TÜRKÜ BİNGÖL İBRAHİM TATLISES İBRAHİM TATLISES- İDO TATLISES ALİŞAN ALİŞAN- ÇOCUKLARI BURAK VE ELİZ BÜLENT SERTTAŞ BÜLENT SERTTAŞ- OĞLU BAHADIR SERTTAŞ ORHAN GENCEBAY ORHAN GENCEBAY- OĞLU GÖKHAN GENCEBAY