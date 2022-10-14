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Haberler Galeri Şarkıcı Ceylan Photoshop’u abartınca sosyal medyanın diline düştü! 'Vallahi Aleyna Tilki sandım'
Giriş Tarihi: 14.10.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 11:23

Şarkıcı Ceylan Photoshop’u abartınca sosyal medyanın diline düştü! 'Vallahi Aleyna Tilki sandım'

Çocuk yaştan beri sahnelerde olan ünlü türkücü Ceylan'ın değişimi oldukça dikkat çekiyor. Estetikle adeta bambaşka biri olan şarkıcı Ceylan sık sık imaj yenilemesi ile de gündeme geliyor. Geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden bile genç görünen şarkıcı Ceylan'ın son hali oldukça beğenildi. Son dönemde polemik konusu olan iddialı sahne kıyafetleri ile dikkat çeken kadın şarkıcılara son olarak Ceylan da katılmış, transparan dekolteli elbisesi ile cesaretini konuşturmuştu. Son olarak ise şarkıcı Ceylan'ın Photoshop'lu paylaşımı dikkat çekti. Şarkıcı için 'sosyal medyada Photoshop'u abartıyor' eleştirileri yapıldı.

Şarkıcı Ceylan Photoshop’u abartınca sosyal medyanın diline düştü! ’Vallahi Aleyna Tilki sandım’

Sahnelere ilk adım attığında henüz çocuk olan 'Küçük Ceylan' şimdilerde 48 yaşında.

Şarkıcı Ceylan Photoshop’u abartınca sosyal medyanın diline düştü! ’Vallahi Aleyna Tilki sandım’

Son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlar ile uğradığı büyük değişim dikkatlerden kaçmayan şarkıcı Ceylan hayranlarından da büyük beğeni topluyor.

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Şarkıcı Ceylan Photoshop’u abartınca sosyal medyanın diline düştü! ’Vallahi Aleyna Tilki sandım’

Geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden bile genç görünen şarkıcı Ceylan sürekli değiştirdiği imajı ile de hayranlarını şaşırtmayı seviyor.

Şarkıcı Ceylan Photoshop’u abartınca sosyal medyanın diline düştü! ’Vallahi Aleyna Tilki sandım’

Daha önce Selena Gomez'e çok benzetilen Ceylan'ın son hali de oldukça beğenildi.

Şarkıcı Ceylan Photoshop’u abartınca sosyal medyanın diline düştü! ’Vallahi Aleyna Tilki sandım’

Son dönemde polemik konusu olan iddialı sahne kıyafetleri ile dikkat çeken kadın şarkıcılara son olarak Ceylan da katılmış, transparan dekolteli elbisesi ile cesaretini konuşturmuştu.

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