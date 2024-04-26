Giriş Tarihi: 26.04.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
15:52
Şarkıcı Ceylan'dan caps'lere konu olan meşhur yer sofrası fotoğrafına güncelleme geldi! "2025 Ramazan fotosu hayırlı olsun"
Sahne için Elazığ'a giden şarkıcı Ceylan'dan hayranlarına sürpriz paylaşım geldi. Aile evinde kalan Ceylan son paylaşımı ile sosyal medyayı salladı. Şarkıcı Ceylan, yıllardır sosyal medyada paylaşılan sık sık caps'lerde gördüğümüz ikonik yer sofrası fotoğrafının yeni halini yayınladı. Ceylan, yeni yer sofrası karesini "Yılların meşhur Ramazan caps'ine güncelleme geldi. 2025 Ramazan fotosu hayırlı olsun" diyerek paylaştı. Ceylan'ın yeni yer sofrası pozunda büyük değişimi de dikkatlerden kaçmadı. Şarkıcı Ceylan'a 'Şeyma Subaşı' benzetmeleri yapıldı...