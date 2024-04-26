Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Şarkıcı Ceylan'dan caps'lere konu olan meşhur yer sofrası fotoğrafına güncelleme geldi! "2025 Ramazan fotosu hayırlı olsun"
Giriş Tarihi: 26.04.2024 15:48 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 15:52

Şarkıcı Ceylan'dan caps'lere konu olan meşhur yer sofrası fotoğrafına güncelleme geldi! "2025 Ramazan fotosu hayırlı olsun"

Sahne için Elazığ'a giden şarkıcı Ceylan'dan hayranlarına sürpriz paylaşım geldi. Aile evinde kalan Ceylan son paylaşımı ile sosyal medyayı salladı. Şarkıcı Ceylan, yıllardır sosyal medyada paylaşılan sık sık caps'lerde gördüğümüz ikonik yer sofrası fotoğrafının yeni halini yayınladı. Ceylan, yeni yer sofrası karesini "Yılların meşhur Ramazan caps'ine güncelleme geldi. 2025 Ramazan fotosu hayırlı olsun" diyerek paylaştı. Ceylan'ın yeni yer sofrası pozunda büyük değişimi de dikkatlerden kaçmadı. Şarkıcı Ceylan'a 'Şeyma Subaşı' benzetmeleri yapıldı...

Şarkıcı Ceylan’dan caps’lere konu olan meşhur yer sofrası fotoğrafına güncelleme geldi! 2025 Ramazan fotosu hayırlı olsun

Sosyal medyanın sahur paylaşımlarında sık sık karşımıza çıkan şarkıcı Ceylan'ın konik yer sofrasının yeni versiyonu yine sevilen sanatçıdan geldi.

Şarkıcı Ceylan’dan caps’lere konu olan meşhur yer sofrası fotoğrafına güncelleme geldi! 2025 Ramazan fotosu hayırlı olsun

Sahne için Elazığ'a giden şarkıcı Ceylan'dan hayranlarına sürpriz paylaşım geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şarkıcı Ceylan’dan caps’lere konu olan meşhur yer sofrası fotoğrafına güncelleme geldi! 2025 Ramazan fotosu hayırlı olsun

Aile evinde kalan Ceylan önce yeni şarkısını kutladı ardından da paylaşımı ile sosyal medyayı salladı.

Şarkıcı Ceylan’dan caps’lere konu olan meşhur yer sofrası fotoğrafına güncelleme geldi! 2025 Ramazan fotosu hayırlı olsun

Şarkıcı Ceylan, yıllardır sosyal medyada paylaşılan sık sık caps'lerde gördüğümüz ikonik yer sofrası fotoğrafının yeni halini yayınladı.

Şarkıcı Ceylan’dan caps’lere konu olan meşhur yer sofrası fotoğrafına güncelleme geldi! 2025 Ramazan fotosu hayırlı olsun

Ceylan, yeni yer sofrası karesini "Yılların meşhur Ramazan caps'ine güncelleme geldi. 2025 Ramazan fotosu hayırlı olsun" diyerek paylaştı.

SON DAKİKA