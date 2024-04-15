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Haberler Galeri Şarkıcı Ceylan'ın Bodrum'daki süper lüks villası manzarasıyla dudak uçuklattı! 40 yıldır çalışan Ceylan'ın saray yavrusu...
Giriş Tarihi: 15.04.2024 10:52 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 11:01

Şarkıcı Ceylan'ın Bodrum'daki süper lüks villası manzarasıyla dudak uçuklattı! 40 yıldır çalışan Ceylan'ın saray yavrusu...

Ünlü sanatçı Ceylan, geçtiğimiz haftalarda Kanada'da yaşayan kızı Melodi Bozkurt'u ziyarete gitmişti. Ünlü şarkıcı buradan kızıyla New York'a geçmişti. Hasret gideren anne-kızın paylaşımları büyük beğeni toplamıştı. Misafirlik bitmiş Ceylan kızı Melodi ve damadına veda ederek İstanbul'a dönmüştü. Şarkıcı Ceylan ayağının tozuyla soluğu Bodrum'da aldı. Ceylan, son olarak sosyal medya hesabından Bodrum'daki süper lüks villasını paylaştı. Manzarasıyla dikkat çeken Ceylan'ın villası beğeni topladı. İşte 40 yıldır camiada olan ve Ceylan'ın Bodrum'daki villası...

Şarkıcı Ceylan’ın Bodrum’daki süper lüks villası manzarasıyla dudak uçuklattı! 40 yıldır çalışan Ceylan’ın saray yavrusu...

1984 yılında çıkardığı ilk albümde müzik piyasasına "Küçük Ceylan" olarak giren sevilen türkücü kazandığı parayı iyi değerlendirmiş... 49 yaşındaki Ceylan'ın Bodrum'daki villası hayran bıraktı...

Şarkıcı Ceylan’ın Bodrum’daki süper lüks villası manzarasıyla dudak uçuklattı! 40 yıldır çalışan Ceylan’ın saray yavrusu...

Ünlü sanatçı Ceylan, geçtiğimiz haftalarda Kanada'da yaşayan kızı Melodi Bozkurt'u ziyarete gitmişti. Şarkıcı Ceylan şimdi de ayağının tozuyla soluğu Bodrum'da aldı.

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Şarkıcı Ceylan’ın Bodrum’daki süper lüks villası manzarasıyla dudak uçuklattı! 40 yıldır çalışan Ceylan’ın saray yavrusu...

Ceylan, son olarak sosyal medya hesabından Bodrum'daki süper lüks villasını paylaştı.

Şarkıcı Ceylan’ın Bodrum’daki süper lüks villası manzarasıyla dudak uçuklattı! 40 yıldır çalışan Ceylan’ın saray yavrusu...

Manzarasıyla dikkat çeken Ceylan'ın villası beğeni topladı.

Şarkıcı Ceylan’ın Bodrum’daki süper lüks villası manzarasıyla dudak uçuklattı! 40 yıldır çalışan Ceylan’ın saray yavrusu...

İşte 40 yıldır camiada olan ve Ceylan'ın Bodrum'daki villası...

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