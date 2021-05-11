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Haberler Galeri Şarkıcı Ceylan'ın değişimi konuşuluyor ama siz asıl kızını görün! Ceylan'ın kızı Melodi estetikle adeta başka biri oldu!
Giriş Tarihi: 11.05.2021 10:09 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 10:17

Şarkıcı 'ın değişimi konuşuluyor ama siz asıl kızını görün! estetikle adeta başka biri oldu!

Çocuk yaştan beri sahnelerde olan ünlü türkücü 'ın yeni imajı konuşulurken gündeme kızı 'un değişimi damga vurdu. Geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden bile genç görünen sürekli değiştirdiği imajı ile yine hayranlarını şaşırtmıştı. Özellikle 'e çok benzetilen oldukça beğenildi. konuşulurken asıl bombayı kızı patlattı. Ceylan'ın, ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melodi, Instagram'da paylaşımları olay oldu. Melodi geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri oldu. İşte Ceylan'ın kızı ...

Şarkıcı Ceylan'ın değişimi konuşuluyor ama siz asıl kızını görün! Ceylan'ın kızı Melodi estetikle adeta başka biri oldu!

Çocuk yaştan beri sahnelerde olan ünlü türkücü 'ın yeni imajı konuşulurken gündeme kızı 'un değişimi damga vurdu.

Şarkıcı Ceylan'ın değişimi konuşuluyor ama siz asıl kızını görün! Ceylan'ın kızı Melodi estetikle adeta başka biri oldu!

Geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden bile genç görünen şarkıcı sürekli değiştirdiği imajı ile yine hayranlarını şaşırtmıştı.

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Şarkıcı Ceylan'ın değişimi konuşuluyor ama siz asıl kızını görün! Ceylan'ın kızı Melodi estetikle adeta başka biri oldu!

Özellikle 'e çok benzetilen 'ın son hali oldukça beğenildi.

Şarkıcı Ceylan'ın değişimi konuşuluyor ama siz asıl kızını görün! Ceylan'ın kızı Melodi estetikle adeta başka biri oldu!

'ın değişimi konuşulurken asıl bombayı kızı patlattı.

Şarkıcı Ceylan'ın değişimi konuşuluyor ama siz asıl kızını görün! Ceylan'ın kızı Melodi estetikle adeta başka biri oldu!

'ın, ile evliliğinden dünyaya gelen kızı , Instagram'da paylaşımları olay oldu.

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