Giriş Tarihi: 12.01.2024 10:40
Şarkıcı Ceylan'ın estetikleri konuşuluyordu ama kızı onu solladı! Ceylan'ın kızı Melodi estetik harikası oldu!
Geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden bile genç görünen şarkıcı Ceylan sürekli değiştirdiği imajı ile hayranlarını şaşırtmayı seviyor. Bir dönem Selena Gomez'e çok benzetilen Ceylan'ın son hali oldukça beğenilmişti. Ceylan'ın değişimi konuşulurken asıl bombayı kızı Melodi patlattı. Çocuk yaştan beri sahnelerde olan ünlü türkücü Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt'un değişimi sosyal medyaya damga vurdu. Şarkıcı Ceylan'ın, Erhan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melodi Bozkurt, geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri oldu. Annesi gibi şarkı da söyleyen Melodi Bozkurt'un değişimi dudak uçuklatan türden. İşte Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt'un son hali...