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Haberler Galeri Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi'nin son hali ağızları açık bıraktı! Melodi estetikte annesini geride bıraktı! Sosyal medyada gündem oldu
Giriş Tarihi: 05.04.2022 08:09 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 08:10

Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi'nin son hali ağızları açık bıraktı! Melodi estetikte annesini geride bıraktı! Sosyal medyada gündem oldu

Çocuk yaştan beri sahnelerde olan ünlü türkücü Ceylan'ın yeni imajı konuşulurken gündeme kızı Melodi Bozkurt'un değişimi damga vurdu. Geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden bile genç görünen şarkıcı Ceylan sürekli değiştirdiği imajı ile yine hayranlarını şaşırtmıştı. Ceylan'ın son hali oldukça beğenildi. Ceylan'ın değişimi konuşulurken asıl bombayı kızı Melodi patlattı. Ceylan'ın kızı Melodi geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri oldu. İşte Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt'un son hali...

Şarkıcı Ceylan’ın kızı Melodi’nin son hali ağızları açık bıraktı! Melodi estetikte annesini geride bıraktı! Sosyal medyada gündem oldu

Sahnelere ilk adım attığında henüz çocuk olan 'Küçük Ceylan' şimdilerde.47 yaşında.

Şarkıcı Ceylan’ın kızı Melodi’nin son hali ağızları açık bıraktı! Melodi estetikte annesini geride bıraktı! Sosyal medyada gündem oldu

Son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlar ile uğradığı büyük değişim dikkatlerden kaçmayan şarkıcı Ceylan hayranlarından da büyük beğeni topluyor.

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Şarkıcı Ceylan’ın kızı Melodi’nin son hali ağızları açık bıraktı! Melodi estetikte annesini geride bıraktı! Sosyal medyada gündem oldu

Geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden bile genç görünen şarkıcı Ceylan sürekli değiştirdiği imajı ile de hayranlarını şaşırtmayı seviyor.

Şarkıcı Ceylan’ın kızı Melodi’nin son hali ağızları açık bıraktı! Melodi estetikte annesini geride bıraktı! Sosyal medyada gündem oldu

Daha önce Selena Gomez'e çok benzetilen Ceylan'ın son hali de oldukça beğenildi.

Şarkıcı Ceylan’ın kızı Melodi’nin son hali ağızları açık bıraktı! Melodi estetikte annesini geride bıraktı! Sosyal medyada gündem oldu

İmajını yenileyen Ceylan'ın değişimi konuşulurken asıl bombayı kızı Melodi patlattı.

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