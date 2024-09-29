Giriş Tarihi: 29.09.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024
11:58
Şarkıcı Edis köyünün sokaklarında traktör kullandı! Memleketlisinden Edis'e "Ne iyi ettin de geldin"
Şarkıcı Edis'ten takipçilerine sürpriz paylaşım! "Köyümde Online'ım" diyen şarkıcı Edis traktör kullandığı anları paylaştı. Edis'in köyünün sokaklarında traktör sürdüğü anlarda memleketlisinden "Ne iyi ettin de geldin" yorumu geldi. Her zaman dansları ve şarkılarıyla sahnelerin tozunu attıran Edis bu defa köyünün sokaklarında toz kaldırdı... İşte şarkıcı Edis'in ilgi odağı olan paylaşımı...