Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Şarkıcı Edis köyünün sokaklarında traktör kullandı! Memleketlisinden Edis'e "Ne iyi ettin de geldin"
Giriş Tarihi: 29.09.2024 11:40 Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 11:58

Şarkıcı Edis köyünün sokaklarında traktör kullandı! Memleketlisinden Edis'e "Ne iyi ettin de geldin"

Şarkıcı Edis'ten takipçilerine sürpriz paylaşım! "Köyümde Online'ım" diyen şarkıcı Edis traktör kullandığı anları paylaştı. Edis'in köyünün sokaklarında traktör sürdüğü anlarda memleketlisinden "Ne iyi ettin de geldin" yorumu geldi. Her zaman dansları ve şarkılarıyla sahnelerin tozunu attıran Edis bu defa köyünün sokaklarında toz kaldırdı... İşte şarkıcı Edis'in ilgi odağı olan paylaşımı...

Şarkıcı Edis köyünün sokaklarında traktör kullandı! Memleketlisinden Edis’e Ne iyi ettin de geldin

Gerek şarkıları, gerek sahne şovlarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan şarkıcı Edis bu defa bambaşka bir halde sevenlerinin karşısına çıktı.

Şarkıcı Edis köyünün sokaklarında traktör kullandı! Memleketlisinden Edis’e Ne iyi ettin de geldin

Şarkıcı Edis Görgülü, son olarak konser için Denizli'ye gitti. Fırsatı değerlendiren şarkıcı, konserden önce memleketi Uşak'ı da ziyaret etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şarkıcı Edis köyünün sokaklarında traktör kullandı! Memleketlisinden Edis’e Ne iyi ettin de geldin

"Köyümde Online'ım" diyen şarkıcı Edis traktör kullandığı anları paylaştı.

Şarkıcı Edis köyünün sokaklarında traktör kullandı! Memleketlisinden Edis’e Ne iyi ettin de geldin

Her zaman dansları ve şarkılarıyla sahnelerin tozunu attıran Edis bu defa köyünün sokaklarında toz kaldırdı... İşte şarkıcı Edis'in ilgi odağı olan paylaşımı...

Şarkıcı Edis köyünün sokaklarında traktör kullandı! Memleketlisinden Edis’e Ne iyi ettin de geldin

Edis'in köyünün sokaklarında traktör sürdüğü anlarda memleketlisinden "Ne iyi ettin de geldin" yorumu geldi.

Şarkıcı Edis Uşak'taki köyünde traktör kullandı | Video

SON DAKİKA