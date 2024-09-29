Şarkıcı Edis Uşak'taki köyünde traktör kullandı | Video
Şarkıcı Edis, memleketi Uşak'taki köyüne gitti. Traktör kullanan Edis, köyünden görüntüler paylaştı.Sokakları traktörle gezen şarkıcı o anları "Uşak... Köyümde online'ım" notu ile Instagram'da paylaştı.
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