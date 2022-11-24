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Haberler Galeri Şarkıcı Emrah’dan bomba şöhret itirafı! ‘Simit ve ayran alır hem yürür hem yerim’
Giriş Tarihi: 24.11.2022 11:04 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 11:07

Şarkıcı Emrah’dan bomba şöhret itirafı! ‘Simit ve ayran alır hem yürür hem yerim’

Şarkıcı Emrah, önceki gün alışveriş için geldiği Nişantaşı'nda görüntülendi. Emrah, bomba açıklamalarıyla magazin gündemine damga vurdu. Kariyerinin kırkıncı sanat yılının içinde olduğunu ve yakında yeni projeleriyle döneceğini söyleyen ünlü şarkıcı Emrah, meslektaşlarını şöhret konusunda uyardı. Emrah, "Şöhret sizi idare ederse aynaya baktığınız zaman kendinizi farklı görürsünüz" dedi. İşte tüm detaylar…

Şarkıcı Emrah’dan bomba şöhret itirafı! ‘Simit ve ayran alır hem yürür hem yerim’

Şarkıcı Emrah önceki gün alışveriş için geldiği Nişantaşı Citys'te objektiflere yansıdı. Kariyerinin kırkıncı sanat yılının içinde olduğunu ve yakında yeni projeleriyle döneceğini söyleyen ünlü şarkıcı "Ben müzikten hiçbir zaman kopmadım ki. Yaptığım işler ortada. Müzikten kopulmaz, bırakamazsınız yani" dedi.

Şarkıcı Emrah’dan bomba şöhret itirafı! ‘Simit ve ayran alır hem yürür hem yerim’

"SİZ SUSUN İŞİNİZ KONUŞSUN"

"Ben işlerim ve projelerimle gündemde olmayı tercih ediyorum. 'Siz susun, işiniz konuşsun derim' ben" şeklinde konuşan Emrah, şöhretin kendisini yönetmesine izin vermediğini ve kariyeri boyunca hep halkın içinde olduğunu söyledi.

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Şarkıcı Emrah’dan bomba şöhret itirafı! ‘Simit ve ayran alır hem yürür hem yerim’

"KORUMAYLA GEZİLECEK YER VAR, GEZİLMEYECEK YER VAR"

Son dönemde şarkıcıların sokaklarda korumalarıyla gezmesini yorumlayan ünlü isim, meslektaşlarının şöhretlerini iyi yönetmesi tavsiyesinde bulunup şöyle konuştu:

Şarkıcı Emrah’dan bomba şöhret itirafı! ‘Simit ve ayran alır hem yürür hem yerim’

"Ben insan içinde olmayı seviyorum, onlarla sohbet etmeyi, merhaba demeyi severim. Örneğin simitçiden simit ve ayran alır hem yürür hem yerim. Tabii korumayla gezilecek yer var gezilmeyecek yer var.

Şarkıcı Emrah’dan bomba şöhret itirafı! ‘Simit ve ayran alır hem yürür hem yerim’

Bir konser ya da programınız olur gerektiğinde kullanılır. Öbür türlü şöyle bir şey vardır. 'Şöhret mi sizi idare ediyor, siz mi şöhreti idare ediyorsunuz?' durumu ortaya çıkar.

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