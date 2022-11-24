Giriş Tarihi: 24.11.2022 11:04
Güncelleme Tarihi: 24.11.2022
11:07
Şarkıcı Emrah’dan bomba şöhret itirafı! ‘Simit ve ayran alır hem yürür hem yerim’
Şarkıcı Emrah, önceki gün alışveriş için geldiği Nişantaşı'nda görüntülendi. Emrah, bomba açıklamalarıyla magazin gündemine damga vurdu. Kariyerinin kırkıncı sanat yılının içinde olduğunu ve yakında yeni projeleriyle döneceğini söyleyen ünlü şarkıcı Emrah, meslektaşlarını şöhret konusunda uyardı. Emrah, "Şöhret sizi idare ederse aynaya baktığınız zaman kendinizi farklı görürsünüz" dedi. İşte tüm detaylar…