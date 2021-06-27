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Haberler Galeri Şarkıcı Funda Arar'ın yüzüne ne oldu? Ekranda Funda Arar'ı görenler tanımakta zorlandı...
Giriş Tarihi: 27.06.2021 16:30 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021 16:33

Şarkıcı Funda Arar'ın yüzüne ne oldu? Ekranda Funda Arar'ı görenler tanımakta zorlandı...

Şarkıcı Funda Arar katıldığı programda görüntüsü ile hayranlarını şoke etti. Yüzüne dolgu yaptırdığı konuşulan ve "Estetik operasyon mu geçirdi?" soruları ile karşı karşıya kalan Funda Arar'ın son hali sosyal medyaya damga vurdu. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Funda Arar'ı gören hayranları onu tanımakta zorlandı. Funda Arar'ın son haline sosyal medya takipçilerinden "Bunu kendine neden yaptın?" yorumları yağarken Arar'ın değişiminin beğenilmediği vurgulandı. İşte estetik sonrası şarkıcı Funda Arar'ın son hali...

Şarkıcı Funda Arar'ın yüzüne ne oldu? Ekranda Funda Arar'ı görenler tanımakta zorlandı...

Şarkıcı Funda Arar katıldığı programda görüntüsü ile hayranlarını şoke etti.

Şarkıcı Funda Arar'ın yüzüne ne oldu? Ekranda Funda Arar'ı görenler tanımakta zorlandı...

Yüzüne dolgu yaptırdığı konuşulan ve "Estetik operasyon mu geçirdi?" soruları ile karşı karşıya kalan Funda Arar'ın son hali sosyal medyaya damga vurdu.

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Şarkıcı Funda Arar'ın yüzüne ne oldu? Ekranda Funda Arar'ı görenler tanımakta zorlandı...

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Funda Arar'ı gören hayranları onu tanımakta zorlandı.

Şarkıcı Funda Arar'ın yüzüne ne oldu? Ekranda Funda Arar'ı görenler tanımakta zorlandı...

Funda Arar'ın son haline sosyal medya takipçilerinden "Bunu kendine neden yaptın?" yorumları yağarken Arar'ın değişiminin beğenilmediği vurgulandı.

Şarkıcı Funda Arar'ın yüzüne ne oldu? Ekranda Funda Arar'ı görenler tanımakta zorlandı...

İşte estetik sonrası şarkıcı Funda Arar'ın son hali...

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