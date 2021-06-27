Giriş Tarihi: 27.06.2021 16:30Güncelleme Tarihi: 27.06.2021 16:33
Şarkıcı Funda Arar'ın yüzüne ne oldu? Ekranda Funda Arar'ı görenler tanımakta zorlandı...
Şarkıcı Funda Arar katıldığı programda görüntüsü ile hayranlarını şoke etti. Yüzüne dolgu yaptırdığı konuşulan ve "Estetik operasyon mu geçirdi?" soruları ile karşı karşıya kalan Funda Arar'ın son hali sosyal medyaya damga vurdu. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Funda Arar'ı gören hayranları onu tanımakta zorlandı. Funda Arar'ın son haline sosyal medya takipçilerinden "Bunu kendine neden yaptın?" yorumları yağarken Arar'ın değişiminin beğenilmediği vurgulandı. İşte estetik sonrası şarkıcı Funda Arar'ın son hali...