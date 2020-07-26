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Haberler Galeri Şarkıcı Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'dan tekne pozu! Hadise poz verdi Kaan Yıldırım çekti...

Şarkıcı ve sevgilisi 'dan ! Hadise poz verdi Kaan Yıldırım çekti...

Yılın hiç kuşkusuz en çok konuşulan aşklarından olan ile aşkı dolu dizgin devam ediyor. Şu sıralar tekne tatilinde olan 'dan yeni paylaşımlar geldi. ile Kaan Yıldırım'ın birbirlerine poz verdikleri tekne fotoğrafları sosyal medyada ilgi odağı oldu. Hadise'nin doğal güzelliğini sergilediği beğeni yağan fotoğraflarını sevgilisi Kaan Yıldırım'ın çektiği düşünülüyor. Kaan Yıldırım'ın da story'sinde Hadise ile aynı yerde poz verdiği fotoğrafıını paylaşması ikilinin takipçilerinden kaçmadı. İşte şarkıcı Hadise'nin "O beni prenses peri sanıyor" notunu düştüğü tekne pozları...

Giriş Tarihi: 26.07.2020 09:52
Şarkıcı Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'dan tekne pozu! Hadise poz verdi Kaan Yıldırım çekti...
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Şarkıcı Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'dan tekne pozu! Hadise poz verdi Kaan Yıldırım çekti...
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Şarkıcı Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'dan tekne pozu! Hadise poz verdi Kaan Yıldırım çekti...
Şarkıcı Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'dan tekne pozu! Hadise poz verdi Kaan Yıldırım çekti...
Şarkıcı Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'dan tekne pozu! Hadise poz verdi Kaan Yıldırım çekti...
Şarkıcı Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'dan tekne pozu! Hadise poz verdi Kaan Yıldırım çekti...
Şarkıcı Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'dan tekne pozu! Hadise poz verdi Kaan Yıldırım çekti...
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