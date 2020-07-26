Şarkıcı Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'dan tekne pozu! Hadise poz verdi Kaan Yıldırım çekti...

Yılın hiç kuşkusuz en çok konuşulan aşklarından olan Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı dolu dizgin devam ediyor. Şu sıralar tekne tatilinde olan Hadise ile Kaan Yıldırım'dan yeni paylaşımlar geldi. Şarkıcı Hadise ile Kaan Yıldırım'ın birbirlerine poz verdikleri tekne fotoğrafları sosyal medyada ilgi odağı oldu. Hadise'nin doğal güzelliğini sergilediği beğeni yağan fotoğraflarını sevgilisi Kaan Yıldırım'ın çektiği düşünülüyor. Kaan Yıldırım'ın da Instagram story'sinde Hadise ile aynı yerde poz verdiği fotoğrafıını paylaşması ikilinin takipçilerinden kaçmadı. İşte şarkıcı Hadise'nin "O beni prenses peri sanıyor" notunu düştüğü tekne pozları...