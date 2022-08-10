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Giriş Tarihi: 10.08.2022 16:50

Şarkıcı Hatice estetiği abartınca olanlar oldu! Hatice'nin son hali şaşkınlık yarattı!

Şarkıcı Hatice son yıllarda değişimiyle çok konuşuluyor. Asıl adı Hatice Çakar olan ve Narlıdere doğumlu şarkıcı pop müziğin tanınan isimlerinden biri. Düzgün fiziğiyle de çok konuşulan şarkıcı Hatice'nin yıllar önceki hali ise görenlere adeta 'Yok artık' dedirtiyor. Şarkıcı Hatice yıllar içinde bambaşka birine dönüştü. Estetik operasyonlarla değişen şarkıcı Hatice güzellii ve cesur pozlarıyla ilgi odağı oluyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı Hatice, kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Ali Kemal Sarı'dan geçtiğimiz aylarda sürpriz bir evlilik teklifi almıştı. İşte merak edenler için şarkıcı Hatice'nin son hali ve estetiksiz hali...

Şarkıcı Hatice estetiği abartınca olanlar oldu! Hatice’nin son hali şaşkınlık yarattı!

1990'lı yılların daha başında Farfara ve Çıt Çıt şarkıları ile hayatımıza girdi.

Şarkıcı Hatice estetiği abartınca olanlar oldu! Hatice’nin son hali şaşkınlık yarattı!

O zamanki hareketli, kendine has uslubu olan genç kız Hatice kısa sürede sevilmiş ve şarkıları severek dinlenmeye başlamıştı.

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Şarkıcı Hatice estetiği abartınca olanlar oldu! Hatice’nin son hali şaşkınlık yarattı!

Müzik dünyasına girdiğinde Hatice'nin tarzı böyleydi.

Şarkıcı Hatice estetiği abartınca olanlar oldu! Hatice’nin son hali şaşkınlık yarattı!

2003 yılında ilk eşi Güney Aydan'ı, beyin kanamasından kaybedince bir süre müzik piyasasından uzak durmuş ve daha sonra eşine yazdığı 'Doyamıyorum' şarkısı ile yeniden popüler olmuştu.

Şarkıcı Hatice estetiği abartınca olanlar oldu! Hatice’nin son hali şaşkınlık yarattı!

Hatice'nin değişimi ise 2005 yılından sonra başladı.

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