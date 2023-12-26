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Haberler Galeri Şarkıcı Kader aldığı kilolarla dikkat çekmişti! "Manda yavrusu" yorumu ile hastanelik olan şarkıcı Kader incecik oldu!
Giriş Tarihi: 26.12.2023 08:07 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 08:18

Şarkıcı Kader aldığı kilolarla dikkat çekmişti! "Manda yavrusu" yorumu ile hastanelik olan şarkıcı Kader incecik oldu!

Müzik dünyasına 13 yaşında adım atan şarkıcı Kader, uzun bir süredir ortalarda görünmüyordu. 90'lı yıllarda seslendirdiği "Adamım" ve daha birçok şarkıyla dönemin parlayan isimleri arasında yer alan ünlü şarkıcı Kader yıllar sonra ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz yıl aldığı kilolarla konuşulan şarkıcı Kader değişimi hakkında yapılan çirkin yorumlara isyan etmişti. Kader, sosyal medyada yapılan hakaret içerikli yorumlar sonrası hastanelik olmuştu. Şarkıcı Kader tüp mide ameliyatı oldu ve gençlik yıllarına geri döndü. 44 yaşındaki Kader'in son haline hayranlarından övgüler yağdı... İşte incecik olan şarkıcı Kader'in son hali...

Şarkıcı Kader aldığı kilolarla dikkat çekmişti! Manda yavrusu yorumu ile hastanelik olan şarkıcı Kader incecik oldu!

Geçtiğimiz yıl 'Adamım' şarkısının yeniden popüler olmasıyla yıllar sonra ekranlarda boy gösteren şarkıcı Kader aldığı kilolar sonrası değişimi ile çok konuşulmuştu.

Şarkıcı Kader aldığı kilolarla dikkat çekmişti! Manda yavrusu yorumu ile hastanelik olan şarkıcı Kader incecik oldu!

Sosyal medyada da yeniden popüler olan 'Adamım' şarkısı ile adını yeniden duyuran Kader katıldığı programdaki görüntüsü ile hayranlarını şaşırtmıştı.

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Şarkıcı Kader aldığı kilolarla dikkat çekmişti! Manda yavrusu yorumu ile hastanelik olan şarkıcı Kader incecik oldu!

Müzik dünyasına 13 yaşında adım atan şarkıcı Kader, uzun bir süredir ortalarda görünmüyordu.

Şarkıcı Kader aldığı kilolarla dikkat çekmişti! Manda yavrusu yorumu ile hastanelik olan şarkıcı Kader incecik oldu!

90'lı yıllarda seslendirdiği "Adamım" ve daha birçok şarkıyla dönemin parlayan isimleri arasında yer alan ünlü şarkıcı Kader'in son hali "yıllar ona da acımamış" yorumlarını beraberinde getirmişti...

Şarkıcı Kader aldığı kilolarla dikkat çekmişti! Manda yavrusu yorumu ile hastanelik olan şarkıcı Kader incecik oldu!

Şarkıcı Kader'in son halini görenler onu tanımakta zorlanmıştı.

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