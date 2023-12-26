Giriş Tarihi: 26.12.2023 08:07 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 08:18

Şarkıcı Kader aldığı kilolarla dikkat çekmişti! "Manda yavrusu" yorumu ile hastanelik olan şarkıcı Kader incecik oldu!

Müzik dünyasına 13 yaşında adım atan şarkıcı Kader, uzun bir süredir ortalarda görünmüyordu. 90'lı yıllarda seslendirdiği "Adamım" ve daha birçok şarkıyla dönemin parlayan isimleri arasında yer alan ünlü şarkıcı Kader yıllar sonra ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz yıl aldığı kilolarla konuşulan şarkıcı Kader değişimi hakkında yapılan çirkin yorumlara isyan etmişti. Kader, sosyal medyada yapılan hakaret içerikli yorumlar sonrası hastanelik olmuştu. Şarkıcı Kader tüp mide ameliyatı oldu ve gençlik yıllarına geri döndü. 44 yaşındaki Kader'in son haline hayranlarından övgüler yağdı... İşte incecik olan şarkıcı Kader'in son hali...